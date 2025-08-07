Ngày 7-8, TS-BS Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da. Kỹ thuật mới này lần đầu tiên được triển khai tại TP HCM.

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) triển khai kỹ thuật mới tán sỏi mật xuyên qua gan cho bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền

Tắc mật vì sỏi

Theo BS Huy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sỏi vùng cổ túi mật gây chèn ép ống gan chung và ống mật chủ, dẫn đến tắc mật. Đây là biến chứng nghiêm trọng có thể gây viêm tụy, nhiễm trùng đường mật hoặc thậm chí suy gan nếu không được xử lý kịp thời.

Với những trường hợp như vậy, điều trị thông thường là phẫu thuật cắt túi mật. Tuy nhiên, bệnh nhân có nhiều bệnh nền, thể trạng yếu nên việc phẫu thuật gây mê tiềm ẩn nguy cơ cao.

Trước tình hình đó, ê-kíp đã quyết định áp dụng kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da. Đây là phương pháp ít xâm lấn, không cần phẫu thuật, giúp lấy sỏi hiệu quả mà vẫn bảo tồn túi mật.

BS Huy cho biết tán sỏi túi mật xuyên gan qua da là kỹ thuật can thiệp tối thiểu, sử dụng thiết bị chuyên dụng đi xuyên gan qua da để tiếp cận túi mật, sau đó tán sỏi bằng sóng xung kích hoặc công nghệ hiện đại khác dưới hướng dẫn hình ảnh (siêu âm, chụp C-Arm, DSA...).

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là không cần gây mê toàn thân; ít đau, hồi phục nhanh; giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân yếu; giữ lại được túi mật, cơ quan có vai trò quan trọng trong tiêu hóa. Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau chỉ một ngày, điều hiếm thấy đối với các trường hợp tắc mật do sỏi trước đây.

Vì sao nên giữ lại túi mật?

BS Huy giải thích túi mật có vai trò lưu trữ và cô đặc dịch mật từ gan, hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi ăn, túi mật sẽ co bóp để đẩy mật xuống ruột non. Nếu cắt bỏ túi mật có thể gây ra một số vấn đề lâu dài như: Rối loạn tiêu hóa (khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy); hội chứng sau cắt túi mật (đau bụng kéo dài, mệt mỏi).

Một số nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa việc mất túi mật và nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh tim mạch. Vì vậy, với những trường hợp sỏi chưa biến chứng nặng, thể trạng yếu hoặc có mong muốn giữ lại túi mật, các phương pháp can thiệp như tán sỏi xuyên gan qua da là lựa chọn đáng cân nhắc.

Không phải cứ có sỏi là mổ Sỏi túi mật là bệnh lý phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi, người ăn nhiều chất béo hoặc ít vận động. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần mổ cắt túi mật. Với sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn như tán sỏi xuyên gan qua da, người bệnh hiện nay đã có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả, ít đau, phục hồi nhanh và vẫn giữ được túi mật.



