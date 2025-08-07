HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bất ngờ với kỹ thuật tán sỏi mật xuyên gan

Hải Yến

(NLĐO) - Lần đầu tiên tại TP HCM, Bệnh viện Nhân dân 115 triển khai kỹ thuật mới tán sỏi túi mật xuyên qua gan.

Ngày 7-8, TS-BS Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da. Kỹ thuật mới này lần đầu tiên được triển khai tại TP HCM. 

Bất ngờ với kỹ thuật tán sỏi mật xuyên gan- Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) triển khai kỹ thuật mới tán sỏi mật xuyên qua gan cho bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền

Tắc mật vì sỏi

Theo BS Huy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sỏi vùng cổ túi mật gây chèn ép ống gan chung và ống mật chủ, dẫn đến tắc mật. Đây là biến chứng nghiêm trọng có thể gây viêm tụy, nhiễm trùng đường mật hoặc thậm chí suy gan nếu không được xử lý kịp thời.

Với những trường hợp như vậy, điều trị thông thường là phẫu thuật cắt túi mật. Tuy nhiên, bệnh nhân có nhiều bệnh nền, thể trạng yếu nên việc phẫu thuật gây mê tiềm ẩn nguy cơ cao.

Trước tình hình đó, ê-kíp đã quyết định áp dụng kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da. Đây là phương pháp ít xâm lấn, không cần phẫu thuật, giúp lấy sỏi hiệu quả mà vẫn bảo tồn túi mật.

BS Huy cho biết tán sỏi túi mật xuyên gan qua da là kỹ thuật can thiệp tối thiểu, sử dụng thiết bị chuyên dụng đi xuyên gan qua da để tiếp cận túi mật, sau đó tán sỏi bằng sóng xung kích hoặc công nghệ hiện đại khác dưới hướng dẫn hình ảnh (siêu âm, chụp C-Arm, DSA...).

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là không cần gây mê toàn thân; ít đau, hồi phục nhanh; giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân yếu; giữ lại được túi mật, cơ quan có vai trò quan trọng trong tiêu hóa. Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau chỉ một ngày, điều hiếm thấy đối với các trường hợp tắc mật do sỏi trước đây.

Vì sao nên giữ lại túi mật?

BS Huy giải thích túi mật có vai trò lưu trữ và cô đặc dịch mật từ gan, hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi ăn, túi mật sẽ co bóp để đẩy mật xuống ruột non. Nếu cắt bỏ túi mật có thể gây ra một số vấn đề lâu dài như: Rối loạn tiêu hóa (khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy); hội chứng sau cắt túi mật (đau bụng kéo dài, mệt mỏi). 

Một số nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa việc mất túi mật và nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh tim mạch. Vì vậy, với những trường hợp sỏi chưa biến chứng nặng, thể trạng yếu hoặc có mong muốn giữ lại túi mật, các phương pháp can thiệp như tán sỏi xuyên gan qua da là lựa chọn đáng cân nhắc.

Không phải cứ có sỏi là mổ

Sỏi túi mật là bệnh lý phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi, người ăn nhiều chất béo hoặc ít vận động. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần mổ cắt túi mật.

Với sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn như tán sỏi xuyên gan qua da, người bệnh hiện nay đã có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả, ít đau, phục hồi nhanh và vẫn giữ được túi mật.


Tin liên quan

Nội soi cứu cụ ông tắc mật nguy kịch

Nội soi cứu cụ ông tắc mật nguy kịch

Ngày 21-1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhân cao tuổi bị tắc ống mật chủ và ống tụy chính rất nguy kịch bằng kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP).

Phút giây giải tắc mật cho ca bệnh đã hôn mê

(NLĐO) -Sáng 13-2, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa kịp cứu bệnh nhân V.T.L (77 tuổi, ở Long An) bị tắc mật mức sắc tố tăng cao gấp gần 30 lần so bình thường.

Tắc mật bẩm sinh ở trẻ

Nhiều trẻ mắc bệnh này không được bố mẹ đưa đi khám và điều trị kịp thời, dẫn đến suy gan, xơ gan nặng, hôn mê, thậm chí tử vong do xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa nặng.

sỏi mật sỏi túi mật tán sỏi xuyên qua gan tắc mật vì sỏi sỏi mật có phải mổ túi mật là gì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo