Bất ngờ với “nhân vật” lựa cà phê của 1 doanh nghiệp ở TP HCM

Đây là 1 trong khoảng 100 công nghệ của 50 đơn vị được trưng bày tại Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) "Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ sau thu hoạch năm 2024" đang được tổ chức tại Sàn giao dịch công nghệ TP HCM ở 79 Trương Định (quận 1).

Đây là sự kiện thường niên do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, kéo dài đến 29-11.

Tại gian hàng của Công ty CP thương mại dịch vụ SG (TP HCM) đơn vị chuyên sâu về máy tách màu, ông Phan Quốc Cường, Giám đốc Công ty, cho biết doanh nghiệp đã có 20 năm kinh nghiệm, đưa công nghệ thế giới về phù hợp với thị trường Việt Nam.

Ứng dụng AI vào máy lựa cà phê

Theo đó, sản phẩm chính là máy bắn màu giúp phân loại nông sản như: cà phê, điều, hồ tiêu, bắp,… Trong đó, ngành hàng cà phê sử dụng nhiều nhất. Với công nghệ AI, Deep Learning,… thiết bị có thể lọc được những hạt cà phê bị lỗi khó phát hiện như: bị mẻ, sâu ăn bên trong,… Công nghệ này giúp nông dân lựa cà phê vừa hái (hạt xanh, hạt chín), cà phê nhân (tách hạt bị lỗi) và cà phê rang xay (lọc thành phẩm, thứ phẩm) và có cả máy với chức năng 3 trong 1, phù hợp cho mùa cà phê chỉ thu trong 2-3 tháng.

Phân loại cà phê chính xác giúp nâng giá trị cà phê Việt Nam

Ông Cường cho hay máy có nhiều công suất từ 0,5 – 15 tấn/giờ, giá bán từ 100 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/máy, phù hợp cho nhu cầu đa dạng của thị trường.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Anh Thi chuyên cung cấp hệ thống hun trùng oxylow cho nông sản lần đầu tiên giới thiệu giải pháp "kén không mọt" và "bạt không mọt" linh động, chi phí cạnh tranh với phương pháp hun trùng bằng hóa chất.

Công nghệ hun trùng hữu cơ oxylow

Ban đầu, giải pháp hun trùng này chủ yếu được các công ty sản xuất nông sản hữu cơ sử dụng do đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ nhưng hiện đã ứng dụng rộng rãi hơn do chi phí không còn quá chênh lệch và bảo đảm an toàn cho nông sản.

Nguyên lý của giải pháp này là hút oxy trong không khí xuống dưới 1% (hàm lượng oxy trong không ký bình thường khoảng 23%) để diệt mọt và trứng mọt, không lo bị tái nhiễm như sử dụng phương pháp hóa học và không lo tồn dư trong nông sản.

Chế phẩm sinh học dùng cho cây trồng

Hội thảo trong khuôn khổ sự kiện

Theo ban tổ chức, 50 gian hàng tại Techmart giới thiệu các quy trình, công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ chuyển đổi số trong nông nghiệp (Công nghệ IoT và cảm biến trên cánh đồng – nhà kính nhà màng, công nghệ học máy và phân tích, máy bay không người lái giám sát cây trồng…; Công nghệ liên kết chuỗi giá trị kết nối từ cánh đồng đến bàn ăn; Công nghệ hỗ trợ quản trị hoạt động nông nghiệp); Công nghệ sinh học và cơ khí tự động hóa nhằm sơ chế, đóng gói, bảo quản, chế biến nông sản…

Ngoài ra, tại sự kiện còn có hơn 10 hội thảo giới thiệu công nghệ và khu vực tư vấn chuyên gia về công nghệ.