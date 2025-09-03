Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Trình (SN 1983, trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".



Trần Tiến Trình cùng nhiều khẩu súng quân dụng. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn nắm được thông tin Trần Tiến Trình cất giấu 9 khẩu súng quân dụng tại nhà.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tổ chức xác minh, triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Tiến Trình.

Qua đấu tranh, Trần Tiến Trình khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

Qua giám định, cơ quan Công an đã xác định 8/9 khẩu súng thu giữ nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng.