Ngày 31-7, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Huy Cường (52 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong những khu đất mà Công ty Thủy Nguyên vừa bán cho người dân, vừa mang ra làm tài sản thế chấp ngân hàng

Trước đó, nhiều hộ dân tham gia đầu tư Dự án bất động sản khu nhà ở Anh Dũng 4, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng (cũ), nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng tố giác ông Trần Huy Cường, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn GTGT, nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty này sử dụng làm tài sản thế chấp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sử dụng vốn vay không rõ ràng dẫn đến các khoản vay quá hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các hộ dân.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định nhà nước, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay khoảng 20 năm trước, Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên thực hiện Dự án nhà ở Anh Dũng 4. Công ty này đã ký thỏa thuận mua bán nhà, thu tiền của nhiều khách hàng và cam kết bàn giao nhà và đất sau vài tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên không bàn giao nhà đất, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Khi cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từng thửa đất, Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên không chuyển giao cho các hộ dân mà mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng trăm tỉ đồng.

Hợp đồng thỏa thuận mua bán nhà dự kiến hoàn thành công trình vào cuối năm 2007, nhưng gần 20 năm vẫn chưa xong

Nhiều khoản vay thế chấp tại các ngân hàng, hiện công ty chưa thanh toán tiền gốc và lãi. Các tổ chức tín dụng đã gửi thông báo tới chính quyền địa phương đề nghị phối hợp, ngăn chặn người dân xây nhà trên những thửa đất đã thế chấp.

UBND phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng nhiều năm nay phải giải quyết các vụ việc người dân tự mang nguyên vật liệu đến khu vực dự án để xây dựng nhà, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Được biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường, Cơ quan điều tra đã có thông báo gửi các hộ dân mua đất tại dự án đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán nhà đất, nêu rõ và thống kê các vị trí thửa đất, diện tích, giá mua, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để phục vụ công tác điều tra.