HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt nhanh nhóm cướp tài sản cực kỳ manh động ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Nhóm cướp thấy 3 người đang nói chuyện thì lao vào tấn công, lấy đi một chiếc xe máy.

Ngày 7-8, Công an xã Xuân Bắc (tỉnh Đồng Nai), cho biết vừa truy bắt 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo bạo vào rạng sáng ngày 5-8 trên địa bàn ấp 1A.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Hải Đăng (19 tuổi), Trương Đăng Khôi (16 tuổi), Thạch Minh Huy (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi), Phạm Phú Thiện (17 tuổi, cả 5 đều cùng quê tỉnh Cà Mau).

Bắt nhanh nhóm cướp tài sản cực kỳ manh động ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật

Vào rạng sáng ngày 5-8 anh Cao Đức Phú (19 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Xuân Bắc) dựng xe máy đứng nói chuyện với 2 người bạn trước một nhà nghỉ tại ấp 1A.

Lúc này, bất ngờ Đăng cùng 5 đối tượng trên giả vờ đi đến hỏi đường, rồi bất ngờ tấn công nhóm anh Phú.

Thấy bọn chúng đông lại hung hăng nên nhóm anh Phú bỏ chạy, ngay sau đó chúng đã lấy chiếc xe máy của anh Phú tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Xuân Bắc phối hợp với Công an xã Hưng Thịnh bắt được 5 đối tượng trên tại ấp Sông Mây, xã Bình Minh. Riêng đối tượng Giang Hữu Nhân (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đã bỏ trốn, Công an xã đang bố trí lực lượng truy bắt.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận tối ngày 4-8 cả nhóm ngồi nhậu tại phòng trọ của Hoàng An thì Khôi khởi xướng và rủ các đối tượng đi đến khu vực xã Xuân Bắc cướp tài sản.

Khi chúng điều khiển 2 xe máy đến khu vực ấp 1A, xã Xuân Bắc khi phát hiện nhóm anh Phú, chúng giả vờ đến hỏi đường rồi dùng vũ lực đánh. Khi nhóm anh Phú bỏ chạy, Thạch Minh Huy là người lấy chiếc xe máy rồi cùng cả nhóm tẩu thoát.

Tin liên quan

Đối tượng giết người, cướp tài sản từ Gia Lai về Cần Thơ thì bị "sa lưới"

Đối tượng giết người, cướp tài sản từ Gia Lai về Cần Thơ thì bị "sa lưới"

(NLĐO)- Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại tỉnh Gia Lai khi bỏ trốn xuống miền Tây.

Vụ cướp tiệm vàng ở An Giang: Nghi phạm đã bị bắt

(NLĐO) - Do cần tiền để trả nợ, Phạm Duy Thanh đã cướp giật tại tiệm vàng ở tỉnh An Giang

Sự thật vụ 3 khách siết cổ, cướp ô tô ở TP HCM

(NLĐO) - Tài xế ô tô đến công an trình báo bị 3 khách dùng dây siết cổ, cướp ô tô khi đang chở khách qua địa bàn phường Tây Nam, TP HCM

Cướp tài sản công an tỉnh đồng nai tỉnh đồng nai manh động nhóm thanh niên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo