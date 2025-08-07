Ngày 7-8, Công an xã Xuân Bắc (tỉnh Đồng Nai), cho biết vừa truy bắt 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo bạo vào rạng sáng ngày 5-8 trên địa bàn ấp 1A.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Hải Đăng (19 tuổi), Trương Đăng Khôi (16 tuổi), Thạch Minh Huy (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi), Phạm Phú Thiện (17 tuổi, cả 5 đều cùng quê tỉnh Cà Mau).

Các đối tượng cùng tang vật

Vào rạng sáng ngày 5-8 anh Cao Đức Phú (19 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Xuân Bắc) dựng xe máy đứng nói chuyện với 2 người bạn trước một nhà nghỉ tại ấp 1A.

Lúc này, bất ngờ Đăng cùng 5 đối tượng trên giả vờ đi đến hỏi đường, rồi bất ngờ tấn công nhóm anh Phú.

Thấy bọn chúng đông lại hung hăng nên nhóm anh Phú bỏ chạy, ngay sau đó chúng đã lấy chiếc xe máy của anh Phú tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Xuân Bắc phối hợp với Công an xã Hưng Thịnh bắt được 5 đối tượng trên tại ấp Sông Mây, xã Bình Minh. Riêng đối tượng Giang Hữu Nhân (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đã bỏ trốn, Công an xã đang bố trí lực lượng truy bắt.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận tối ngày 4-8 cả nhóm ngồi nhậu tại phòng trọ của Hoàng An thì Khôi khởi xướng và rủ các đối tượng đi đến khu vực xã Xuân Bắc cướp tài sản.

Khi chúng điều khiển 2 xe máy đến khu vực ấp 1A, xã Xuân Bắc khi phát hiện nhóm anh Phú, chúng giả vờ đến hỏi đường rồi dùng vũ lực đánh. Khi nhóm anh Phú bỏ chạy, Thạch Minh Huy là người lấy chiếc xe máy rồi cùng cả nhóm tẩu thoát.