Bắt nhóm cướp manh động ở Đồng Nai

Ngày 20-7, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã truy bắt được 4 đối tượng gồm: N.H.B.V (SN 2009); N.T.K.Ng (SN 2009); L.T.T (SN 2000) và V.V.Th (SN 2009) để điều tra liên quan vụ cướp tài sản.



Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, khuya 17-7, anh C.C.S (SN 1994, ngụ huyện Trảng Bom) đến Công an thị trấn Vĩnh An trình báo việc bị 2 đối tượng lạ mặt phục kích từ trong bụi rậm cướp xe máy Yamaha Exciter 150 tại khu phố 1.

Hiện trường xảy ra vụ cướp là đoạn đường dân sinh vắng vẻ, không người qua lại, cây cỏ 2 bên đường um tùm, rậm rạp, không có đèn đường và hệ thống camera an ninh. Theo lời khai của bị hại, khi đó anh vô cùng hốt hoảng.

Bằng nhiều biện pháp, tổ công tác Công an thị trấn Vĩnh An phối hợp Tổ tuần tra 161 Công an huyện và Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy - Môi trường Công an huyện nhanh chóng phát hiện truy bắt được 4 đối tượng trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, chiều 17-7, họ gặp nhau bàn bạc, lên kế hoạch để cướp xe mô tô của anh S. (bạn của V. và Ng. mới quen biết qua mạng xã hội).

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lợi dụng lòng tin của anh C.C.S, V và Ng đã lừa anh C.C.S đến đoạn đường vắng nơi các đối tượng T, Th, Tr, đã mai phục sẵn, dàn cảnh dùng đá, thắt lưng đánh anh S. gây thương tích để cướp tài sản. Riêng V. và Ng. thì bỏ chạy.

Tổ công tác đã thu hồi lại được tang vật là chiếc xe máy và đang truy bắt đối tượng Tr. hiện đang bỏ trốn.