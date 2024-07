Bắt nhóm đối tượng chém người ở Gia Lai chạy trốn đến Quảng Ngãi

Ngày 8-7, Trạm CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) và Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) bắt nhóm đối tượng có hành vi chém người nguy kịch trốn từ tỉnh Gia Lai về Quảng Ngãi.



1 trong số các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: T.S

Theo đó, lúc 20 giờ ngày 7-7, nhận chỉ đạo của Cục CSGT Bộ Công an về việc triển khai lực lượng kiểm soát, truy bắt các nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đang bỏ trốn theo hướng từ tỉnh Kon Tum đi huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) trên xe ô tô mang biển kiểm soát 68A-065.XX. Lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Đức Phổ huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành dừng, kiểm tra tất cả các phương tiện xe ô tô mang biển kiểm soát đầu 68A lưu thông qua các tuyến đường khả nghi.

Đến 22 giờ cùng ngày, Trạm CSGT Đức Phổ nhận tin báo về việc các đối tượng có đặc điểm như nghi vấn hiện thuê trọ tại một nhà nghỉ ở thị xã Đức Phổ. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã đến nhà nghỉ nắm thực địa, xác minh, xác định số phòng nghỉ và số lượng đối tượng nghi vấn.

Các đối tượng trực tiếp gây án bị bắt giữ. Ảnh: T.S

Đến khoảng 1 giờ ngày 8-7, các lực lượng gồm Trạm CSGT Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ và Công an huyện Đắk Đoa đồng loạt triển khai tấn công, vây bắt thành công 5 đối tượng (gồm 3 nam, 2 nữ). Trong đó, 3 đối tượng gây án gồm Trần Đình Q. (30 tuổi, ngụ thôn Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), Nguyễn Hữu T. (22 tuổi, ngụ thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) và Trần H. (22 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Theo lời khai ban đầu các đối tượng, do mâu thuẫn tiền bạc, nhóm đối tượng gần 10 người đang hoạt động tại tỉnh Kiên Giang được một đối tượng ở tỉnh Gia Lai nhờ về huyện huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai và dùng hung khí chém một người nguy kịch đến tính mạng. Sau khi gây án, các đối tượng trên sử dụng ô tô chia ra các hướng bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai theo quy định.