Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng chuyên “trộm, cướp gà trống” liên tỉnh

CA LINH

(NLĐO) - Chuẩn bị hung khí, sẵn sàng tấn công bị hại để tẩu thoát, nhóm trộm gà đã bị bắt sau khi gây án tại Vĩnh Long.

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt nhóm đối tượng cướp tài sản tại khóm 10, phường Long Châu.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 9-2, ông N.Q.L (50 tuổi) đang ngủ tại kho ở phường Long Châu thì nghe tiếng báo động từ camera giám sát, phát hiện 4 đối tượng lén lút đột nhập trộm cắp gà.

Bắt nhóm trộm gà chuyên nghiệp liên tỉnh tại Vĩnh Long năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Tô Tâm Tài

Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay và các đoạn kim loại để chống cự rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó ông L. đến công an trình báo sự việc.

Đến ngày 10-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ và bắt 4 đối tượng gồm: Vương Thành Đạt (SN 2008), Lê Minh Hiếu (SN 2001) và Tô Tâm Tài (SN 2006), Trần Hoàng Duy (SN 1996) - cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản trên.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với Tài để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Riêng 3 đối tượng còn lại, công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ, đây là nhóm đối tượng có chuẩn bị hung khí thường thực hiện các vụ trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp gà trống đá. Các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn nhiều tỉnh, nếu bị phát hiện thì dùng hung khí tấn công bị hại để cướp tài sản và tẩu thoát.

Tin liên quan

Cướp 2 con gà trống, “bóc lịch” 10 năm tù

Cướp 2 con gà trống, “bóc lịch” 10 năm tù

(NLĐO)- Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Tiến đã chuyển hóa từ “Trộm cắp tài sản” sang tội phạm “Cướp tài sản”.

Thương lái “săn lùng” gà trống thả vườn

Công an bắt 2 gã trộm gà, lòi ra chuyện động trời

(NLĐO) - 2 thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp mang ma túy trên người đi trộm gà đã bị TAND huyện Hồng Ngự xử phạt hơn 2 năm tù giam.

Cướp tài sản Vĩnh Long trộm gà
