Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng trăm sổ đỏ, bằng cấp, giấy khám sức khỏe

Uyên Châu

(NLĐO)-Các đối tượng đã sản xuất, làm giả và vận chuyển hàng trăm loại giấy tờ giả các loại gồm: sổ đỏ, thẻ CCCD, bằng cấp các loại, giấy phép lái xe

Ngày 15-9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như căn cước công dân (CCCD), sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, đăng ký xe, bằng cấp các loại, giấy chứng nhận, giấy xác nhận… trên địa bàn tỉnh.

Nhóm đối tượng làm giả giấy tờ: Sổ đỏ , bằng cấp và giấy khám sức khỏe bị phát hiện - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Cụ thể gồm Đ.V.B (SN 1989, ngụ xã Trảng Bom), N.N.H (SN 1994, ngụ xã Hưng Thịnh), Đ.X.T (SN 1987), N.T.H (SN 1989, phường Long Bình) và T.T.M (SN 2000, phường Tam Phước).

Công an thu giữ 20 thiết bị điện tử các loại, trên 200 loại giấy tờ, bằng cấp, phôi, thẻ nhựa có gắn chíp điện tử dùng cho hoạt động sản xuất, làm giấy tờ giả,… trên 10GB dữ liệu điện tử phôi “mềm” để in giấy tờ giả và trên 500 mã vận đơn dùng trong hoạt động giao nhận giấy tờ giả, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng B. khai nhận từ năm 2022 đã đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội để nhận làm giấy tờ giả các loại, sau đó chuyển thông tin người mua đến cho các đối tượng khác để làm giả giấy tờ.

Nhóm đối tượng làm giả giấy tờ: Sổ đỏ , bằng cấp và giấy khám sức khỏe bị phát hiện - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng làm giả giấy tờ: Sổ đỏ , bằng cấp và giấy khám sức khỏe bị phát hiện - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng làm giả giấy tờ: Sổ đỏ , bằng cấp và giấy khám sức khỏe bị phát hiện - Ảnh 4.

Công an cũng thu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất giấy tờ giả

Đến tháng 8-2023, B. đã mua các công cụ, phương tiện để tự làm giả giấy tờ như: Máy tính, máy in màu, máy ép nhựa, máy photocopy… và rủ thêm đối tượng T. cùng thuê 1 căn phòng trọ tại ấp Tây Hòa, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để làm giả giấy tờ.

Sau đó, B. đã chủ động móc nối, liên kết với đối tượng H. (là chủ cơ sở studio) sử dụng thiết bị, máy móc và dùng tầng 2 của cửa hàng nói trên để làm nơi in ấn, đóng dấu giấy tờ giả đã làm ra.

Tiếp đó, B. đã liên hệ với đối tượng M. để làm người môi giới, đăng bài quảng cáo, liên hệ với người mua giấy tờ giả và đối tượng H. (đối tượng chuyên chạy Grab) để làm người vận chuyển, giao, nhận giấy tờ giả từ B. đến người mua.

Tin liên quan

Khởi tố 2 người đàn ông làm giả giấy tờ để hưởng chế độ chính sách

Khởi tố 2 người đàn ông làm giả giấy tờ để hưởng chế độ chính sách

(NLĐO)- Hai người đàn ông sử dụng bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú giả, giấy tờ giả của đơn vị quân đội để lập hồ sơ xin hưởng chế độ

Thuê 5 ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán

(NLĐO) – Công an đã bắt giữ nhóm 2 nữ, 1 nam chuyên thuê ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền chia nhau.

Làm giả giấy tờ giúp con trốn nghĩa vụ quân sự, hàng chục người bị phạt tù

(NLĐO) – Nhiều người ở tỉnh Đắk Lắk đã nhờ người làm giả giấy báo trúng tuyển đi học hoặc xác nhận đang là sinh viên để giúp con trốn nghĩa vụ quân sự.

giấy phép lái xe công an tỉnh đồng nai sổ đỏ làm giả giấy chứng nhận
