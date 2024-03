Bắt nhóm đột nhập tiệm vàng trộm hơn 3,5kg vàng

Chiều 18-3, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã đến động viên, chúc mừng và trao thưởng số tiền 30 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh nhóm trộm cắp vàng số lượng lớn.



Ông Hồ Văn Mười thưởng nóng cho các đơn vị phá án

Trước đó, ngày 16-3, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại tiệm vàng Kim Ngọc Hiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) vừa xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng cạy cửa đột nhập tiệm vàng lấy trộm số lượng vàng, bạc trị giá nhiều tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp làm rõ vụ việc. Sau thời gian ngắn, Công an Đắk Nông đã xác định được nhóm đối tượng trộm cắp gồm: Nguyễn Văn Thình (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là 2 đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và tỉnh Ninh Thuận truy tìm. Riêng Thình có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản.

Khoảng 2 giờ ngày 18-3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Cơ quan công an thu giữ 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng gồm nhẫn, dây chuyền, kiềng cổ, có trọng lượng 3,5kg với tổng trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng. Ngay sau đó các đối tượng đã được di lí về Công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Ông Hồ Văn Mười chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng.

Dịp này, đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các đơn vị liên quan có thành tích xuất sắc trong việc phá án nhanh vụ trộm cắp tài sản số lượng lớn.