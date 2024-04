Bắt nhóm lập dự án “ma” lừa đảo hàng trăm tỉ đồng ở Phú Quốc

Ngày 19-4, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991) và Đặng Văn Hùng (SN 1981) - cùng ngụ TP Phú Quốc - để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Điều tra viên tống đạt lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Điệp

Cùng ngày, các tổ công tác do thượng tá Trương Sa My – Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc, Trưởng Ban Chuyên án - đã khám xét các địa điểm liên quan các đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định vào tháng 11-2021, hai anh em ruột Lĩnh và Hùng cùng với Điệp (em vợ Lĩnh) mở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản.

Các đối tượng giao Điệp làm giám đốc công ty, Lĩnh và Hùng là thành viên góp vốn.





Hùng và Lĩnh (bên trái sang) bị bắt giam vào sáng 19-4 tại nơi tạm trú ở TP HCM

Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với mác là Giám đốc Công ty LHĐ đã cùng với Lĩnh, Hùng đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc. Ngoài ra, các đối tượng còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.





Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án

Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, kéo điện... trái phép trên các thửa đất, rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, đặt tên các dự án là: Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn.

Từ các dự án tự vẽ ra, không có thật, các đối tượng giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng bằng hình thức lập vi bằng mua bán tại các văn phòng thừa phát lại ở TP Phú Quốc để thu lợi bất chính.





Một khu đất tại Phú Quốc mà 3 đối tượng đã phân lô bán nền nhưng thực tế người mua không có đất

Thời điểm các đối tượng phân lô bán nền cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là đất trồng cây lâu năm), còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là đất suối, đất rừng đặc dụng do nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng cũng như có nhiều thửa các đối tượng tự lấn chiếm đất suối, đất rừng. Thậm chí có thửa khi đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Riêng khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (gọi là Dự án Khu dân cư Cửa Cạn), các đối tượng chia làm 3 khu, phân thành hơn 1.700 lô nền đất và bán được trên 215 tỉ đồng.

Còn đối với khu đất phân lô bán nền tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (gọi là Dự án Khu dân cư K8), các đối tượng phân thành 209 lô nền đất, bán được hơn 40 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn TP Phú Quốc.

Qua công tác điều tra, cơ quan điều tra còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỉ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.

Vụ án đang được Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc tiếp tục mở rộng điều tra.