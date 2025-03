Bắt nóng đối tượng trộm cắp tài sản, bỏ trốn sang Thái Lan, Myanmar

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng truy nã quốc tế khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Đó là Nguyễn Văn Hợi (SN 1995, ngụ tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Hợi từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi. Ảnh: D.Thúy

Trước khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đối tượng này đã bỏ trốn sang Thái Lan, sau đó sang Myanmar. Ngày 15-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định truy nã.

Lúc 22 giờ 25 phút ngày 18-3, Nguyễn Văn Hợi nhập cảnh Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài thì bị Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài và Công an thị trấn Lao Bảo bắt giữ.

Hiện tổ công tác đã di lý đối tượng Hợi về Quảng Trị và tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.