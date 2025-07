Bắt "nóng" kẻ trộm loạt xe máy của người dân ở Đà Nẵng

Ngày 6-7, thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an phường Hương Trà, TP Đà Nẵng cho biết Công an phường vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP bắt giữ một đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.

Nguyễn Văn Bình cùng tang vật

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 5-7, tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị mất chiếc xe máy hiệu VISION màu trắng tại một cửa hàng trên đường Bùi Thị Xuân, phường Hương Trà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng tổ chức công tác xác minh, truy xét. Công an phường Hương Trà xác định đối tượng đang di chuyển về hướng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để tiêu thụ chiếc xe trên.

Tổ phòng chống tội phạm Công an phường đã tức tốc theo dấu đối tượng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường liên quan để giám sát, truy bắt đối tượng.

Qua nhiều lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác tại các phường Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã đã tiến hành vây bắt đối tượng và thu giữ xe VISION nêu trên.

Đối tượng là Nguyễn Văn Bình (SN 1998, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng). Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ trộm xe máy trên. Ngoài ra đối tượng còn khai nhận từ tháng 6-2025 đến nay đã thực hiện 5 vụ trộm xe máy khác tại các địa phương.

Trên cơ sở đề nghị của Công an phường, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình.