Bắt nóng nhóm đối tượng bắt cóc cô gái 19 tuổi

Tối 24-1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM chặn bắt nhóm đối tượng và giải cứu thành công nạn nhân bị bắt cóc.

Các đối tượng khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, Công an TP Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L (49 tuổi; ngụ TP Vĩnh Long) về việc con gái là L.N.H (19 tuổi) bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (phường Trường An, TP Vĩnh Long) đưa lên xe ôtô di chuyển về hướng TP HCM.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khẩn trương truy vết, đón lõng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng đã bắt nóng các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Thái (23 tuổi), Lữ Văn Tâm (24 tuổi), Lê Thanh Chí (18 tuổi), Phạm Quang Minh (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (22 tuổi), Vũ (chưa rõ họ, tên đầy đủ) – cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, đồng thời giải cứu an toàn bị hại. Qua khám xét thu được trên người các đối tượng 1 vật nghi là súng.

Qua làm việc xác định nguyên nhân ban đầu do L.N.H trong thời gian làm việc tại Đồng Nai có mượn tiền của nhóm đối tượng trên nhưng không có khả năng chi trả.

Đến khoảng đầu năm 2024, H. bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột tại TP Vĩnh Long, sinh sống bằng nghề mua bán hàng online. Trong quá trình mua bán, H. bị các đối tượng phát hiện.

Sáng 24-1, các đối tượng đã đặt hàng và yêu cầu H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim. Khi H. đến địa điểm trên thì bị các đối tượng khống chế, đưa lên xe và chạy về hướng TP HCM.