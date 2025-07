Bắt "nóng" nhóm người tấn công thiếu niên ở Đà Nẵng

Ngày 3-7, Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết vừa điều tra, làm rõ sự việc 6 thanh thiếu niên có hành vi dùng hung khí tấn công, gây thương tích người khác.

Trước đó, lúc 13 giờ chiều 2-7, Công an xã Núi Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu N.Q.Đ (16 tuổi, trú khối phố 3, xã Núi Thành) khi đang đi dạo tại khu vực Quảng trường Núi Thành thì bất ngờ bị một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tiếp cận, dùng rựa, mã tấu, vỏ chai thủy tinh tấn công liên tiếp vào đầu, lưng.

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công cháu Đ. (Ảnh: Facebook Tuổi trẻ Công an Quảng Nam)

Vụ việc khiến cháu Đ. bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, côn đồ, lãnh đạo Công an xã Núi Thành đã chỉ đạo cho Tổ Phòng chống tội phạm tập trung toàn bộ lực lượng, khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét đối tượng.

Chỉ trong vòng 3 tiếng, lực lượng Công an xã Núi Thành đã xác định và bắt giữ được nhóm đối tượng gây án là 6 thanh thiếu niên, gồm: Hồ Quốc Bảo (SN 2004); Nguyễn Tuấn Thiện, Nguyễn Minh Thành (cùng SN 2008); Bùi Minh Chí (SN 2007); Phạm Thanh Hiếu, Nguyễn Công Thiện (cùng SN 2009, cùng trú xã Núi Thành).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do đối tượng Bảo có mâu thuẫn với cháu Đ. nên đã rủ nhau dùng hung khí tấn công cháu Đ. Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 2 xe máy; 1 điện thoại di động; 1 cây mã tấu; 1 cây kiếm; 1 cái rựa.

Vụ việc hiện đang được Công an xã Núi Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi có liên quan.