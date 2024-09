Bắt nữ công chức địa chính đến tận nhà dân nhận hối lộ

Ngày 25-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Thắm (SN 1983, công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Khang Ninh, huyện Ba Bể) về tội nhận hối lộ.



Trịnh Thị Thắm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, năm 2022, trong khi tiếp nhận yêu cầu của ông B.C.Đ. (SN 1972, trú tại xã Khang Ninh) về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thắm đã yêu cầu người đàn ông này phải chi cho Thắm số tiền 30 triệu đồng, nếu không sẽ không tiếp nhận thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 14-10, Thắm trực tiếp đến nhà ông Đ. để nhận 10 triệu đồng và yêu cầu bị hại chuyển khoản thêm 20 đến số tài khoản bị can cung cấp.

Sau khi chuyển tiền cho Thắm thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đ. mới được chuyển đến UBND huyện Ba Bể. Hồ sơ đã được phê duyệt và ông Đ. cũng đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, ông Đ. đã tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng.