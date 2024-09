Bắt nữ hành khách dọa bom trên máy bay từ Đà Nẵng đến Bangkok

Theo thông tin từ Vietjet, phi hành đoàn đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn hàng không và thông báo cho bộ phận an ninh tại sân bay đến. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Survanabhumi, máy bay đã được kiểm tra kỹ an ninh hành khách và hành lý. Sau quy trình kiểm tra, nhà chức trách nhanh chóng kết luận là thông tin giả.

Sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay. Ảnh minh họa

Các bộ phận liên quan đã một lần nữa thực hiện kiểm tra an ninh máy bay để đảm bảo an toàn tối đa. Hành khách báo tin giả đã được báo cáo với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác luôn tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế.

Trước đó, TTXVN đưa tin ngày 26-9, một hành khách nữ người Ba Lan đã bị bắt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, sau khi bị cáo buộc đe dọa đánh bom trên chuyến bay của Hãng hàng không Thai VietJet từ Đà Nẵng (Việt Nam) đến Bangkok.

Chuyến bay VZ961 chở 121 người, trong đó có 1 trẻ sơ sinh và 6 thành viên phi hành đoàn.

Theo báo cáo của Tổng giám đốc sân bay Suvarnabhumi Kittipong Kittikachorn, trung tâm an ninh của sân bay đã được cảnh báo lúc 14 giờ 18 ngày 26-9 về mối đe dọa trên máy bay.

Ngay lập tức, các đội y tế an ninh, cứu hỏa, cứu hộ đã có mặt tại máy bay, được chỉ dẫn đến một vị trí đỗ biệt lập ở phía đông của sân bay. Hành khách và phi hành đoàn được sơ tán kịp thời và đưa đến trạm cứu hỏa và cứu hộ của sân bay.

Các nhân viên an ninh đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng hành khách và hành lý xách tay của họ, trong khi một đội xử lý bom mìn (EOD) kiểm tra tất cả hành lý ký gửi và máy bay.

Kết quả, họ không tìm thấy vật thể hoặc chất nổ đáng ngờ nào. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp được dỡ bỏ lúc 16 giờ 31 cùng ngày.

Sau đó, Thai VietJet hộ tống tất cả hành khách và phi hành đoàn thực hiện các thủ tục đến nơi bình thường. Sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay.

Tất cả các hành vi gây rối dẫn đến làm hoang mang hành khách, ảnh hưởng quá trình khai thác của các hãng hàng không sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo luật của Thái Lan về các hành vi vi phạm hàng không, bất kỳ ai cố ý truyền đạt thông tin sai lệch gây hoảng loạn trên máy bay đang bay sẽ bị phạt tù tới 5 năm và/hoặc phạt tiền tới 200.000 baht (6.150 USD) khi bị kết án.

Đặc biệt, nếu những hành động như vậy gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay đang bay, người vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù từ 5 đến 15 năm và/hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 600.000 baht khi bị kết án.