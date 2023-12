Ngày 15-12, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Phủ Lý đã triệt phá chuyên án, bắt 3 người cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Ổ nhóm trong đường dây cho vay nặng lãi lên tới 1.095%/năm. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo đó, ngày 14-12, tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Công Minh, (SN 1990; ngụ phố Bào Cừu, phường Thanh Châu); Phạm Ngọc Tú (SN 1990; ngụ phường Minh Khai, TP Phủ Lý) và Dương Đắc Hoàng, (SN 1998; ngụ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) đang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhà ở của Lê Công Minh.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền trên 42 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Cho vay nặng lãi từ 365% đến 1.095%/năm

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, cơ quan công an thu giữ 6 xe máy và các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng cùng 432 viên ma túy dạng ngựa; 1 túi ma túy đá, 5 lưỡi lê AK, đao và vũ khí thô sơ….

Bước đầu, cơ quan công an xác định ổ nhóm này đã cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 365% đến 1095%/năm) và số tiền hơn 42 triệu đồng là số tiền chiếm lời bất chính từ việc cho vay lãi nặng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Phủ Lý tiếp tục mở rộng, điều tra.