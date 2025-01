Bắt ổ nhóm gây ra loạt vụ trộm cắp đồ thờ tại nhiều đình, chùa

Ngày 26-1, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Công an thị xã Duy Tiên và thị xã Kim Bảng (Hà Nam) điều tra làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Nhóm đối tượng do Nguyễn Hùng Trang (SN 1984, ngụ xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Ổ nhóm gây ra vụ trộm cắp và các đồ vật liên quan được công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo Công an tỉnh Hà Nam, qua điều tra xác minh, từ đầu tháng 1-2025 đến ngày 23-1-2025, nhóm của Trang đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa trên địa bàn thị xã Kim Bảng, thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) và huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội).

Số đồ vật nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp được gồm: Hộp đựng sắc phong, tòa cửu long, mũ, ngai, bài vị, bệ kiệu, bát bửu, điện thoại di động và số tiền 370.000 đồng công đức của các cơ sở đình, chùa. Toàn bộ số đồ vật trộm cắp có tổng giá trị khoảng 1 tỉ đồng.

Sau khi trộm được đồ, Trang liên hệ và bán cho Dương Bá Thi (SN 1969, ngụ tổ 2, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Số tiền bán được Trang chia cho đồng bọn và tiêu xài cá nhân.

Đây là vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Hà Nam triệt phá.