Bất ổn lan rộng ở Mexico

Theo đài CNN, một số hãng hàng không như United Airlines, American Airlines, Delta (Mỹ) và Air Canada (Canada) đã tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ các thành phố Puerto Vallarta và Guadalajara của Mexico hôm 22-2 (giờ địa phương) do lo ngại "tình trạng bất ổn ở bang Jalisco".

Tại sân bay Puerto Vallarta, bảng thông tin cho thấy nhiều chuyến bay từ Mỹ, Canada và cả thủ đô Mexico City của Mexico đã bị hủy trong ngày 22 và 23-2. Theo hãng tin AP, TP Guadalajara - thủ phủ của bang Jalisco và là thành phố lớn thứ hai Mexico - gần như bị tê liệt hoàn toàn trong ngày 22-2. Trường học cũng bị đóng cửa ở một số bang của Mexico, trong khi người dân được khuyến cáo ở trong nhà. Đến chiều 22-2 (giờ địa phương), Cơ quan Hàng không Dân dụng liên bang Mexico thông báo các sân bay Guadalajara, Puerto Vallarta và Tepic đã hoạt động bình thường trở lại.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mexico tuần tra bên ngoài trụ sở Văn phòng Công tố liên bang tại thủ đô Mexico City hôm 22-2 Ảnh: AP

Nguyên nhân của những tình trạng trên là bạo lực đã lan rộng ở Mexico trong ngày 22 và 23-2, sau khi quân đội Mexico tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, được biết đến với biệt danh "El Mencho", thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (JNGC) quyền lực nhất quốc gia Nam Mỹ này. JNGC buôn lậu fentanyl, methamphetamine và cocaine sang Mỹ, đồng thời tấn công trắng trợn giới chức chính phủ dám thách thức chúng.

Cervantes bị giết trong trận đọ súng tại bang Jalisco khi bị quân đội Mexico vây bắt. Các thành viên JNGC đã đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công trên cả nước, phong tỏa đường sá và đốt cháy nhiều xe cộ - theo AP. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã kêu gọi người dân bình tĩnh. Tối 22-2, các nhà chức trách thông báo họ đã dỡ bỏ hầu hết trong số hơn 250 chốt chặn của băng đảng trên khắp 20 bang. Nhà Trắng xác nhận Mỹ đã hỗ trợ tình báo cho chiến dịch tiêu diệt Cervantes, tội phạm nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất ở cả hai nước.

Mexico kỳ vọng việc tiêu diệt những kẻ đầu sỏ trong các đường dây buôn bán fentanyl lớn nhất thế giới sẽ làm giảm áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Mexico đẩy mạnh chống buôn lậu fentanyl, song song với việc đe dọa áp đặt thêm thuế quan - thậm chí là các hành động quân sự đơn phương - nếu các chiến dịch của Mexico không đạt kết quả.



