Bắt "ông trùm" cho vay tổng cộng 70 tỉ đồng với lãi "cắt cổ" tới 629%/năm

Ngày 7-7, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Thành Tôn (SN 2000, ở xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Vũ Văn Phong (SN 2004 trú tại xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Đào Văn Thái (SN 1993, trú tại xã Vụ Bản, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cùng 10 người khác về hành vi Cho vay nặng lãi trên không gian mạng trong giao dịch dân sự.



Các bị can Đỗ Thành Tôn (trái) và Nguyễn Ngọc Linh tại cơ quan công an. Nguồn: Công an tỉnh Bắc Giang

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đường dây hoạt động "tín dụng đen" trên. Đáng chú ý, người vay chỉ cần thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud. Nhóm đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân rồi đăng nhập tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay.

Người vay tiền có thể vay được từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào giá trị của điện thoại iPhone. Ngoài ra, người vay phải cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân, ảnh chân dung, số điện thoại, danh bạ, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, địa chỉ nơi làm việc, nơi ở hiện tại, họ tên bố, mẹ, vợ, chồng, tên Facebook của người thân, số tài khoản ngân hàng...

Sau khi kiểm tra các thông tin trùng lặp, đối tượng quản lý tiến hành giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng của người vay sau khi đã cắt lãi trước khoảng từ 3-10 ngày, phí hồ sơ bằng 5% khoản vay.

Sau đó, hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng cho các đối tượng chỉ định. Trường hợp người vay không trả tiền thì đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud của đối tượng và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại, buộc người vay phải trả tiền để mở điện thoại. Khi người vay tất toán khoản vay, đối tượng sẽ thoát tài khoản iCloud đã đăng nhập, khi đó, người vay sẽ sử dụng điện thoại của mình bình thường.

Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm gồm: Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và tại xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Bước đầu, cảnh sát xác định, đây là một đường dây hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, bao gồm đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây, cung cấp tiền, hệ thống thiết bị để cả nhóm hoạt động.

Đối tượng quản lý nhóm, trực tiếp quản lý nhân viên, thẩm định khách hàng và giải ngân khoản vay, được nhận lương khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Đối tượng hỗ trợ kỹ thuật thực hiện việc liên lạc với đối tượng cộng tác viên, thẩm định khách hàng, hướng dẫn cài đặt máy, quản lý việc nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ, được nhận lương khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Đối tượng cộng tác viên thực hiện việc đăng bài quảng cáo cho vay trên nền tảng mạng xã hội, tìm kiếm người vay, thu thập thông tin người vay, được hưởng lợi nhuận từ 25% đến 30% khoản vay thành công.

Cảnh sát cũng xác định đường dây trên đã cho hơn 30.000 lượt vay với tổng số tiền 70 tỉ đồng, với lãi suất từ 319%/năm đến 629%/năm, cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.