HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt phó trưởng phòng một công ty dầu khí

CA LINH

(NLĐO) - Một phó trưởng phòng làm việc tại công ty dầu khí ở Vĩnh Long bị bắt vì chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1985; ngụ xã Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bắt phó trưởng phòng một công ty dầu khí - Ảnh 1.

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thế Anh. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Phòng Kinh doanh của Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long. Nguyễn Thế Anh được phân công phụ trách bộ phận bán lẻ, nhớt.

Từ tháng 10-2023 đến tháng 12-2023, Nguyễn Thế Anh đã thực hiện hành vi kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương

Công an TP HCM bắt Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương

(NLĐO) - Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương đã nhiều lần duyệt tạm ứng cho bản thân, gây thiệt hại 878 triệu đồng

Bắt nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí

(NLĐO)- Bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí

(NLĐO)- Nhận số tiền 4 tỉ đồng từ ngân hàng OceanBank, ông Đỗ Văn Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí, đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam.

Vĩnh Long dầu khí phó trưởng phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo