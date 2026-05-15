Bắt phó trưởng phòng một công ty dầu khí

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1985; ngụ xã Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thế Anh. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Phòng Kinh doanh của Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long. Nguyễn Thế Anh được phân công phụ trách bộ phận bán lẻ, nhớt.

Từ tháng 10-2023 đến tháng 12-2023, Nguyễn Thế Anh đã thực hiện hành vi kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ.