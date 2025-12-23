Ngày 23-12, Công an phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 2 phụ nữ mua bán 342,5 kg pháo nổ trái phép.
Trước đó, trưa 18-12, tại phường Đông Hà, công an phường bắt quả tang Văn Thị Phương Liên (SN 1971, ngụ phường Đông Hà) và Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1987, ngụ xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) có hành vi buôn bán trái phép pháo nổ.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 201 hộp pháo nổ các loại, nặng khoảng 342,5 kg.
Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn số pháo này tuồn ra thị trường cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Đông Hà trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
