Ngày 1-9, Thượng tá Võ Thép Trường Sơn – Trưởng Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai - cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm hàng loạt cọc sắt cắm cờ trên tuyến đường Xuân Diệu.

Đối tượng Đặng Trường Phi tại cơ quan công an. Ảnh: Thu Huyền

Những ngày cuối tháng 8, nhiều người dân phản ánh tình trạng kẻ gian liên tục nhổ trộm cọc sắt cắm cờ dọc tuyến đường biển Xuân Diệu.

Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã triển khai lực lượng tuần tra, mật phục để truy bắt. Đến khoảng 3 giờ ngày 31-8, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang tiếp tục thực hiện hành vi trộm cọc sắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đặng Trường Phi (SN 1981; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Phi từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trong 4 đêm liên tiếp (từ 28 đến 31-8), Phi đã lấy trộm tổng cộng 128 cọc sắt, sau đó mang bán cho một cơ sở thu mua phế liệu trên đường Hoàng Văn Thụ để lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an phường Quy Nhơn, việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, đồng thời khôi phục mỹ quan trên tuyến đường ven biển trong dịp lễ lớn của đất nước.

Trước đó, đầu năm 2025, tại đường Xuân Diệu, Báo Người Lao Động đã phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bình Định (nay là Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc tuyến đường ven biển nội thành Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn).

Báo Người Lao Động trao tặng cờ để địa phương thực hiện Đường cờ Tổ quốc trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn

Tại chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" để xây dựng tuyến đường cờ ven biển nội thành Quy Nhơn.