Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thông (SN 1980, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội "Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ".



Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường tỉnh lộ 390 (thuộc xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) giữa người đi xe đạp với phương tiện khác chưa rõ bỏ trốn khỏi hiện trường, làm người đi xe đạp tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương có mặt, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ. Nạn nhân được xác định là ông H.V.N. (SN 1958, trú tại thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) đi xe đạp chở rau từ vườn để đi bán sớm, khi qua ngã tư đường 390 thì xảy ra tai nạn.

Quá trình điều tra truy tìm đối tượng, phương tiện gây tai nạn gặp rất nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, trời nhá nhem tối, khu vực xảy ra tai nạn không có ánh đèn đường… Tổ công tác đã tiến hành rà soát hàng chục người dân khu vực xung quanh nhưng không phát hiện được đặc điểm và hướng bỏ chạy của phương tiện liên quan.

Tại hiện trường, quá trình rà soát, lực lượng công an đã thu giữ được một mảnh vỡ của phương tiện gây tai nạn để lại.

Từ kết quả khám nghiệm và các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định phương tiện có liên quan là loại xe có nhãn hiệu Mitsubishi Attrage, sau khi gây tai nạn bỏ chạy về hướng thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã tập trung lực lượng chia thành nhiều tổ công tác khác nhau rà soát, xác minh trên địa bàn huyện Thanh Hà và huyện giáp ranh thuộc TP Hải Phòng.

Phạm Văn Thông khai nhận tại cơ quan công an

Đến ngày 25-3, qua các tài liệu chứng cứ thu thập được và bằng việc rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng, phương tiện nghi vấn, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Dương đã xác định đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn là Phạm Văn Thông (SN 1980, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Thông cũng là người sở hữu ôtô nhãn hiệu Mitsubishi Attrage, BKS 34A-206.18.

Tại cơ quan công an, Thông khai nhận sau khi gây ra vụ tai nạn khiến ông H.V.N. thiệt mạng, Thông lập tức điều khiển ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường rồi mang phương tiện bị hư hỏng đến gara ở TP Hà Nội và huyện An Lão (TP Hải Phòng) để sửa chữa, thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội của mình.