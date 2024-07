Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Chiều 4-7, tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường trong vụ tai nạn giao thông.

Nguyễn Văn Trung (áo đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 3 giờ 10 phút ngày 4-7, tại km 5+800 trên cầu vượt Quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do bà P.T.H.P (SN 1969, ngụ thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh) điều khiển với xe ô tô do Nguyễn Văn Trung (SN 1989, ngụ xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Khi gây ra tai nạn, do trời tối, không có người và phương tiện khác qua lại nên Trung đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Vụ tai nạn khiến bà P.T.H.P bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chiếc xe tải do Trung điều khiển. Ảnh" Công an Hà Tĩnh