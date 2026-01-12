HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bắt tạm giam 2 đối tượng đánh người đến liệt giường nhưng giám định thương tích 0%

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hai đối tượng đánh người đến liệt giường nhưng nạn nhân từng được 4 cơ quan giám định thương tích 0% vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều tối 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hội (SN 1997) và Phan Thanh Tùng (SN 1987), cùng ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt tạm giam 2 đối tượng cố ý gây thương tích khiến nạn nhân liệt giường - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hội (thứ hai, trái qua)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26-10-2023, Tùng, Hội và Hồ Văn V. (SN 1994, ngụ phường) mang bia đến quán cà phê Thuận Phát (phường Hòa Hiệp) để uống.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, thấy anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, ngụ cùng phường) đứng tại cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, Hội kéo Đạt vào quán.

Bị từ chối, Hội dùng hai tay nhấc anh Đạt ném xuống nền xi măng trước quán. Thấy vậy, Tùng dùng dép đánh vào mặt nạn nhân. Khi anh Đạt bỏ chạy ra đường thì nhóm đối tượng đuổi theo, dùng tay chân đánh cho đến khi được người dân can ngăn.

Anh Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện, nhưng sức khỏe không hồi phục như trước, nằm liệt giường suốt thời gian dài.

Bắt tạm giam 2 đối tượng cố ý gây thương tích khiến nạn nhân liệt giường - Ảnh 2.

Đối tượng Phan Thanh Tùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ở 4 nơi gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TPHCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia. 

Song các cơ quan chuyên môn kết luận tỉ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức của anh Đạt là do bị đánh hay do bệnh lý.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và được kết luận: Trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đạt không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động phân ly (F44.4) do sang chấn tâm lý, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng.

