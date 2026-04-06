Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng dâm ô 15 bé gái

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thành Võ thừa nhận đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 15 bé gái khác trên địa bàn xã.

Ngày 6-4, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Võ (SN 2007; ngụ ấp Tân Điền, xã Châu Thành) để điều tra về hành vi "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Bắt tạm giam Nguyễn Thành Võ vì dâm ô 15 bé gái Tại An Giang - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thành Võ

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó Công an xã Châu Thành tiếp nhận tin báo về việc bé gái tên T. (SN 2014; ngụ xã Châu Thành) bị một đối tượng lạ có hành dâm ô.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an xã đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, sàng lọc những đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Võ là đối tượng nghi vấn nên đã mời đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, Võ đã thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô đối với bé T.; đồng thời khai nhận thêm trước đó còn thực hiện hành vi dâm ô đối với 14 bé gái khác trên địa bàn xã.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

“Yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái dưới 10 tuổi

"Yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái dưới 10 tuổi

(NLĐO) – Tại thời điểm bị "yêu râu xanh" hiếp dâm, bé gái ở tỉnh Cà Mau chỉ mới dưới 10 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật

(NLĐO) – Sau khi được gia đình mời ở lại ăn nhậu, đối tượng lẻn vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ khuyết tật.

Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm khi đi chơi ngày mùng 1 Tết

(NLĐO)- Sau khi tới nhà Lê Hữu Sơn chơi Tết, uống rượu, khi ra về bé gái 13 tuổi ở Thanh Hóa đã bị nam thanh niên này khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm

khởi tố vụ án khởi tố bị can dâm ô tỉnh an giang
