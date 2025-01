Bắt tạm giam một giám đốc công ty ở Bình Dương

Ngày 24 - 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến (SN 1973, HKTT quận Tân Bình, TP HCM) về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Phạm Đình Chiến với vai trò là giám đốc của một Công ty CP Khoáng sản có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với một công ty có địa chỉ tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tự ý phân chia khu vực, diện tích khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chỉ đạo khai thác khoáng sản ngoài ranh giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp với diện tích 12.571 m2, tổng khối lượng khai thác là 50.284 m3 đất tầng phủ, trị giá hơn 3,3 tỉ đồng.

Đối tượng Phạm Đình Chiến

Hành vi của bị can Phạm Đình Chiến đã xâm phạm trực tiếp đến tài nguyên, môi trường, xem thường các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, nhất là bộ phận dân cư sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá Thường Tân 7, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.