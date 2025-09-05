HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam nam thanh niên lao xe vào lực lượng công an ở Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Cố thủ trong ô tô, nghi tiêu hủy ma túy, Quang bất ngờ lao xe vào lực lượng công an.

Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang (SN 1995, thường trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18-8, Công an xã Hàm Thuận Bắc nhận được tin báo về việc phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc nên tổ chức chốt chặn, kiểm tra hành chính ô tô tại địa điểm trên.

Khi bị kiểm tra, 4 đối tượng cố thủ bên trong ô tô này, trong đó có Nguyễn Ngọc Quang.

Bắt tạm giam nam thanh niên lao xe vào lực lượng công an ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Quang bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ". Ảnh: LP

Tổ công tác đã thuyết phục để đối tượng ra khỏi xe nhưng không ai chấp hành; riêng Quang ngồi cố thủ trong ô tô, khóa cửa và có hành vi tiêu hủy tang vật nghi là ma túy.

Lực lượng Công an buộc phải phá cửa xe để khống chế, không để xóa dấu vết phạm tội.

Nguyễn Ngọc Quang lập tức khởi động xe, tăng ga bỏ chạy, khiến 4 mô tô của Tổ công tác bị hư hỏng. Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang về tội "Chống người thi hành công vụ".

chống người thi hành công vụ công an Lâm Đồng Hàm Thuận Bắc khởi tố ma túy
