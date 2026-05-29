HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cho rằng xe máy chạy hướng ngược lại sẽ tự tránh nên tài xế xe tải vẫn lấn làn để vượt ô tô phía trước dẫn đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ngày 29-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế lấn làn gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố ông Hoàng Văn Thanh

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Y.S.E. (26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú) và Y.D.E. (35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26-5, ông Thanh điều khiển xe tải lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến trước cổng Khu công nghiệp Tân An (đường Hà Huy Tập), tài xế này điều khiển xe lách sang trái để vượt một ô tô con chạy cùng chiều phía trước.

Thời điểm vừa vượt lên và đi gần song song với ô tô con, ông Thanh phát hiện xe máy của 2 nạn nhân chạy hướng ngược lại, sát lề đường, cách khoảng 100 m. 

Cho rằng xe máy sẽ tránh nên ông Thanh tiếp tục điều khiển xe tải lấn sang làn trái để vượt.

Khi đi thêm một đoạn, thấy xe máy không tránh, tài xế xe tải đạp phanh, giảm tốc độ nhưng không kịp, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả, anh Y.S.E. tử vong tại chỗ; anh Y.D.E được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Tin liên quan

Xe khách tông xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Xe khách tông xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 19 thì xảy ra tai nạn với xe máy khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đắk Lắk, 2 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 19C.

tỉnh Đắk Lắk tử vong tại chỗ 2 người tử vong giao thông đường bộ xe tải tông xe máy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo