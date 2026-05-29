Ngày 29-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Y.S.E. (26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú) và Y.D.E. (35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26-5, ông Thanh điều khiển xe tải lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến trước cổng Khu công nghiệp Tân An (đường Hà Huy Tập), tài xế này điều khiển xe lách sang trái để vượt một ô tô con chạy cùng chiều phía trước.

Thời điểm vừa vượt lên và đi gần song song với ô tô con, ông Thanh phát hiện xe máy của 2 nạn nhân chạy hướng ngược lại, sát lề đường, cách khoảng 100 m.

Cho rằng xe máy sẽ tránh nên ông Thanh tiếp tục điều khiển xe tải lấn sang làn trái để vượt.

Khi đi thêm một đoạn, thấy xe máy không tránh, tài xế xe tải đạp phanh, giảm tốc độ nhưng không kịp, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả, anh Y.S.E. tử vong tại chỗ; anh Y.D.E được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.