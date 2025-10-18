Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo

Tin - ảnh: Tâm Quân

(NLĐO) -Tổng Giám đốc NSH Petro từng gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để “tố” rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về ông

Ngày 18-10, ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) – cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro vì hành vi lừa đảo tài sản lớn - Ảnh 1.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah

Theo đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản chi phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD. Hiện, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam T17- Bộ Công an.

Trước đó, vào tháng 4-2025, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để "tố" rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về việc ông bị tạm hoãn xuất cảnh cũng như ông là Tổng Giám đốc NSH Petro.

Để thông tin về việc này, NSH Petro đã tổ chức cuộc họp báo và khẳng định ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị tạm hoãn xuất cảnh là do yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (cũ).

Việc ông làm Tổng Giám đốc NSH Petro đã được HĐQT công ty bổ nhiệm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm này đã được thực hiện một cách công khai, minh bạch và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông.

"Thực tế, Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã hoạt động với danh nghĩa là Tổng Giám đốc NSH Petro trong các giao dịch với ngân hàng, một số đối tác về việc hợp tác nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, cũng như làm việc với luật sư và một số cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam. Việc ông ấy đơn phương gửi văn bản cho một số cơ quan cho rằng việc bổ nhiệm ông làm Tổng Giám đốc là trái quy định pháp luật là hành động cá nhân và không có cơ sở pháp lý, đã trực tiếp gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín công ty, cũng như gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty" – thông cáo báo chí của NSH Petro nêu rõ.

Tin liên quan

NSH Petro sẽ phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu dọc đường cao tốc

NSH Petro sẽ phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu dọc đường cao tốc

(NLĐO) - Năm 2024, NSH Petro sẽ phát triển cửa hàng bán lẻ dọc đường cao tốc; mở rộng hệ thống bán buôn; duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ, năng động, chất lượng

NSH Petro có tân tổng giám đốc quốc tịch Úc

(NLĐO) - NSH Petro hiện có 5 công ty thành viên, 3 công ty liên kết tọa lạc ở TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang

Một doanh nghiệp của Úc tài trợ 650 triệu USD cho NSH Petro

(NLĐO) - Acuity Funding cam kết tài trợ phát triển cho NSH Petro và các công ty thuộc NSH Petro khoảng 650 triệu USD để thực hiện 7 dự án.

chiếm đoạt tài sản tổng giám đốc Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản NSH Petro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo