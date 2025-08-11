HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt thanh niên vận chuyển hơn 3kg chất ma túy

Cao Nguyên

(NLĐO) - Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 3,025kg Methamphetamine

Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa (SN 2001, ngụ xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt thanh niên vận chuyển hơn 3kg chất ma túy- Ảnh 1.

Đối tượng Giàng Seo Hòa bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, sáng 8-8, tại quán cà phê Thanh Thủy (thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Hòa đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 3,025kg Methamphetamine.

Bước đầu thanh niên này khai nhận vận chuyển ma túy đi tiêu thụ nhằm mục đích thu lợi số tiền 5 triệu đồng.

Tin liên quan

Công an xã biên giới bắt giữ nhóm mua bán ma túy, có cả "hàng nóng"

Công an xã biên giới bắt giữ nhóm mua bán ma túy, có cả "hàng nóng"

(NLĐO) - Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn.

Giăng bẫy cướp ma túy, cả nhóm cùng vào tù

(NLĐO) - Sau khi cướp ma túy, cả nhóm về nhà Kiệt chia nhau sử dụng hoặc bán lại kiếm lời còn người bị cướp đến công an trình báo.

Chặn bắt đôi nam nữ vận chuyển ma túy "cực khủng"

(NLĐO) - Trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ đôi nam nữ đang vận chuyển 17 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 6.000 viên ma túy.

vận chuyển trái phép công an tỉnh Lâm Đồng mua bán ma túy
