Bắt thanh niên vận chuyển hơn 3kg chất ma túy

Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa (SN 2001, ngụ xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, sáng 8-8, tại quán cà phê Thanh Thủy (thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Hòa đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 3,025kg Methamphetamine.
Bước đầu thanh niên này khai nhận vận chuyển ma túy đi tiêu thụ nhằm mục đích thu lợi số tiền 5 triệu đồng.
