Pháp luật

Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây quản lý gần 300 website khiêu dâm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan đến đường dây quản lý gần 300 website khiêu dâm.

Ngày 6-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm.

Bắt 5 đối tượng trong đường dây quản lý gần 300 website khiêu dâm - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng gồm: Trần Tấn (SN1999), trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994), trú tại xã Thư Lâm, TP Hà Nội; Nguyễn Đức Hồng (SN 2005), trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ; Dương Văn Thăng (SN 1992) và Dương Văn Khương ((SN 1990), cùng trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm do Vũ Văn Thìn (SN 1988, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu và đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vào tháng 7-2025.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng internet và các phương tiện điện tử, kỹ thuật cao để đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên hàng trăm website, nhằm thu hút lượng người truy cập lớn, qua đó kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo cho các website và ứng dụng cờ bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Hành vi của các đối tượng được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống của giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn gây sốc của nhóm nhân viên tài chính ghép ảnh khiêu dâm đòi nợ

Thủ đoạn gây sốc của nhóm nhân viên tài chính ghép ảnh khiêu dâm đòi nợ

(NLĐO) - Nhóm nhân viên tài chính đã đăng tải các bài viết kèm thông tin vu khống, xúc phạm khách vay lên mạng xã hội.

Tham gia chương trình tặng iPhone 15, thiếu nữ 13 tuổi phải vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm

(NLĐO) - Nhẹ dạ cả tin tham gia chương trình tặng điện thoại trên mạng, thiếu nữ 13 tuổi rơi vào "bẫy" vay tiền thế chấp bằng clip, hình ảnh khiêu dâm

Triệt phá nhóm tội phạm "tống tiền" trên 500 người bằng clip khiêu dâm

(NLĐO)- Khi “con mồi” tham gia chat “sex” sẽ bị các đối tượng ghi hình lại clip khiêu dâm, sau đó đe doạ “tống tiền”

