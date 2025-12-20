HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bất thường ở "vùng kín", bé gái mới lớn bí tiểu suốt 2 tháng, phụ huynh cần chủ động quan tâm

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Bệnh nhi đau bụng dưới từng cơn suốt hơn hai tháng, gần như không đi tiểu được trong hai ngày trước nhập viện, bụng căng tức và táo bón kéo dài.

Chiều 20-12, PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài kèm bí tiểu.

Bé gái 11 tuổi bí tiểu hơn 2 tháng do màng trinh không thủng - Ảnh 1.

Kết quả siêu âm cho thấy âm đạo và tử cung bệnh nhi giãn lớn do máu kinh ứ đọng, tạo thành một khối chèn ép bàng quang và niệu quản.

Theo ghi nhận ban đầu, bệnh nhi đau bụng dưới từng cơn suốt hơn hai tháng, gần như không đi tiểu được trong hai ngày trước nhập viện, bụng căng tức và táo bón kéo dài.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành đặt thông tiểu khẩn cấp. Kết quả khiến ê-kíp điều trị bất ngờ khi lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang của bé lên tới 1,5 lít.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi đã có dấu hiệu dậy thì như phát triển tuyến vú và lông mu, tuy nhiên chưa từng có kinh nguyệt. Khám vùng sinh dục ngoài phát hiện màng trinh không thủng, căng phồng và có màu xanh tím bất thường.

Kết quả siêu âm cho thấy âm đạo và tử cung bệnh nhi giãn lớn do máu kinh ứ đọng, tạo thành một khối chèn ép bàng quang và niệu quản. Tình trạng này khiến thận trái bắt đầu giãn, cho thấy hệ tiết niệu đã bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật xẻ màng trinh nhằm giải phóng lượng máu kinh ứ đọng. Sau can thiệp, áp lực lên bàng quang và thận giảm rõ rệt, bệnh nhi hết đau bụng, tiểu tiện trở lại bình thường, chức năng thận ổn định. Đáng chú ý, sau 23 ngày phẫu thuật, bé gái đã có kinh nguyệt lần đầu.

Theo BS Thạch, màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong nhóm tắc nghẽn âm đạo nhưng rất dễ bị bỏ sót.

Máu kinh vẫn được tạo ra bình thường nhưng không thể thoát ra ngoài, dẫn đến ứ đọng và tăng dần theo thời gian. Khi gây biến chứng, trẻ mới được đưa đi khám. Phần lớn bệnh nhi có triệu chứng đau bụng, táo bón, tiểu khó nên phụ huynh thường nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng tiểu hoặc stress tuổi dậy thì.

Mỗi năm, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận gần 10 trường hợp tương tự, đa số được phát hiện ở tuổi dậy thì và đã xuất hiện biến chứng. Nếu chẩn đoán muộn, tình trạng này có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng, viêm nhiễm tai vòi do ứ máu kinh, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động quan tâm, theo dõi sát những thay đổi ở trẻ gái trong giai đoạn dậy thì, đặc biệt khi có các dấu hiệu sau: Trẻ đã dậy thì nhưng chưa có kinh nguyệt sau 14–15 tuổi; đau bụng dưới tái diễn, tăng theo chu kỳ; bí tiểu, tiểu khó, táo bón kéo dài không rõ nguyên nhân; xuất hiện khối phồng bất thường ở vùng sinh dục ngoài

Việc thăm khám sớm giúp phát hiện kịp thời và điều trị hiệu quả, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe lâu dài của trẻ


Tin liên quan

Khổ sở 7 năm vì bị lao đường tiết niệu sinh dục

Khổ sở 7 năm vì bị lao đường tiết niệu sinh dục

(NLĐO)-Bị nhiễm lao đường tiết niệu sinh dục, tiểu đau kèm máu khiến người đàn ông khổ sở 7 năm, vừa được các bác sĩ cứu chữa thành công.

Việt Nam có tỉ lệ mắc sỏi tiết niệu cao

Ngày 5-11, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) công bố một phương pháp mới phòng ngừa sỏi niệu tái phát bằng xét nghiệm phân chất sỏi.

Kinh nguyệt dài hơn 7 ngày có phải rong kinh?

Bạn đọc T.T.H (39 tuổi, ở TP HCM) hỏi: Trước đây, chu kỳ kinh của tôi kéo dài từ 6-7 ngày mới hết. Tuy nhiên, gần đây mỗi chu kỳ kéo dài hơn từ 2-3 ngày. Xin hỏi bác sĩ có phải tôi bị rong kinh không và nguyên nhân do đâu?

Bệnh viện Nhi đồng 2 đáng chú ý khả năng sinh sản Tuổi dậy thì dậy thì bí tiểu tiết niệu màng trinh tắc kinh nguyệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo