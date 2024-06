Bắt tội phạm khi vừa từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 4-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 3-6, tại đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc 170/3 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an huyện Bến Cầu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Đồn Công an Mộc Bài, Công an xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tuần tra, kiểm soát phát hiện một người đàn ông đang đi từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang và tang vật bị thu giữ

Qua kiểm tra, người đàn ông khai tên Nguyễn Thanh Sang, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Qua khám xét trước ngực của Sang, Tổ công tác phát hiện có 28 bịch màu đỏ có hình con ngựa màu đen và dòng chữ "Ferrari"; sau lưng có 144 bịch; bên trên đùi trái, trong ống quần có 24 bịch; bên trên đùi phải, trong ống quần phát hiện có 24 bịch tương tự. Ngoài ra, trước bụng, bên trong quần lót của Sang có 40 bịch bịch màu đỏ đen có dòng chữ "Supreme".

Tổng cộng phát hiện trong người Nguyễn Thanh Sang cất giấu 220 bịch màu đỏ có hình con ngựa màu đen và dòng chữ "Ferrari", 40 bịch màu đỏ đen có dòng chữ "Supreme"; bên trong mỗi bịch chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy nên tiến hành bắt giữ Nguyễn Thanh Sang.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận, vài ngày trước, trong quá trình ở Campuchia được một người tên Cáo (không biết rõ họ tên, địa chỉ) thuê đến khách sạn gần chợ Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia vận chuyển một số ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 5 triệu đồng, người đàn ông này đưa trước 350.000 đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển khoản sau khi vận chuyển về Việt Nam trót lọt.

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp ma túy trên tuyến biên giới, vùng biển hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy 2024" của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, đơn vị đã tăng cường công tác nắm địa bàn, đối tượng và tuần tra mật phục… Qua đó, đã lập được chiến công trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiểm soát quản lý biên giới chặt chẽ, trấn áp các loại tội phạm buôn lậu qua biên giới, đặc biệt về tội phạm ma tuý.