Thời sự

Bắt xe bán tải chở trên 3 tạ pháo lậu tại Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Rạng sáng, Phạm Văn Thành điều khiển xe bán tải chở 315kg pháo lậu về điểm tập kết chờ bán kiếm lời thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ vận chuyển 315kg pháo lậu xảy ra tại xã Ia Krái.

Bắt xe tải chở 315kg pháo lậu tại gia Lai - Ảnh 1.

Phạm Văn Thành cùng tang vật tại cơ quan công an

Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an xã Ia Krái bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang điều khiển xe bán tải BKS 81C-227.10 di chuyển qua thôn 3, xã Ia Krái chở 210 hộp pháo hoa loại 49 ống, tổng trọng lượng 315 kg, nghi là pháo nổ.

Đối tượng Phạm Văn Thành khai nhận đang chở số lượng pháo nổ trên từ xã Ia Krái về nơi cất giấu để bán kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh làm rõ nguồn gốc số pháo lậu trên, giám định pháo hoa nổ, xác định các đối tượng liên quan để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định.

Đường đi của hàng trăm kg pháo lậu vừa bị Công an Bình Dương triệt phá

(NLĐO) - Đối tượng đang chở số pháo lậu ra khu vực cổng chào Bình Dương để chuyển cho người mua bằng xe khách đến Bến xe Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thì bị bắt

Truy quét pháo lậu vùng biên

Tình trạng mua bán, vận chuyển pháo lậu vùng biên Quảng Trị đang "nóng" lên từng ngày, đặc biệt là dịp cận Tết

Phú Yên bắt giữ xe Container chở 2.500 viên pháo lậu

(NLĐO) - Xe Container chở 2.500 viên pháo lậu từ TP HCM ra Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên bắt giữ.

