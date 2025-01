Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 - Ứng viên mảng điện ảnh, truyền hình: Cân sức, cân tài

Các ứng viên mảng điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 đều cân sức, cân tài nên khó dự đoán, kết quả thế nào phải chờ đợi đến lễ trao giải diễn ra tối 8-1-2025 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM)

Mỗi ứng viên các hạng mục: Nam - Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất mùa giải năm nay đều tài năng, lợi thế như nhau. Giới chuyên môn và báo chí có nhiều đắn đo trong dự đoán.

Phương Anh Đào, Thúy Ngân hay Diệu Nhi?

Trong tốp 5 vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 có: Ngô Phương Anh - vai Dương, phim "Đừng khóc, anh đây rồi"; Phương Anh Đào - vai Mai, phim "Mai"; Thúy Ngân - vai Thiên Ân, phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"; Diệu Nhi - vai Ngọc Huyền, phim "Gặp lại chị bầu"; Minh Trang - vai Nhật Phương, phim "Yêu trước ngày cưới".

Giới chuyên môn và báo chí nhận định cả 5 ứng viên đều có khả năng tạo bất ngờ ở phút cuối bởi họ đã có những vai diễn tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Trong đó, Phương Anh Đào, Thúy Ngân và Diệu Nhi được nhận định sẽ so kè nhau về lượng phiếu bầu chọn. "Năm nay, Phương Anh Đào may mắn có vai Mai được xây dựng có số phận, chiều sâu, cả một hành trình dài để thỏa sức diễn, lột tả tận cùng nội tâm nhân vật. So với các ứng viên khác, cô có lợi thế bởi nhân vật được xây dựng rất tốt, chân thật, mang hơi thở cuộc sống, phim cũng gặt hái doanh thu kỷ lục. Tuy nhiên, Thúy Ngân và Diệu Nhi cũng không kém. Cả hai sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, họ cũng lột tả trọn vẹn vai diễn của mình trong phim. Vì thế, khó có thể dự đoán ai sẽ chiến thắng cuối cùng bởi yếu tố bất ngờ phút cuối khó biết dù tôi nghiêng về Phương Anh Đào nhiều hơn" - nhà báo Cát Vũ nhận định.

Đồng quan điểm, nhà báo Văn Tuấn (Báo Sài Gòn Giải Phóng) phân vân giữa Phương Anh Đào và Thúy Ngân. "Phương Anh Đào thuyết phục tôi hơn về mặt chuyên môn bởi cô lột tả tận cùng nhân vật Mai, hòa hợp, khóc cười cùng nhân vật một cách chân thật, truyền tải được cảm xúc đến khán giả nhưng rõ ràng Diệu Nhi và Thúy Ngân lại sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Vì thế, cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Ở vai trò cá nhân, dự đoán riêng, tôi nghiêng về Phương Anh Đào" - nhà báo Văn Tuấn cho biết.

Diễn viên Ngô Phương Anh và Minh Trang tuy không lợi thế bằng 3 ứng viên trên nhưng vẫn được cho là đủ sức tạo bất ngờ. Ngô Phương Anh với diễn xuất tốt đã thể hiện tròn trịa vai Dương, còn Minh Trang là một Nhật Phương tạo không ít tranh luận trái chiều, thu hút được khán giả. Với lượng người xem đông đảo trên màn ảnh nhỏ, cả hai vẫn có thể "ngược dòng", tạo được bứt phá riêng. "Ngô Phương Anh ngoại hình đẹp, vai diễn Dương tính cách phù hợp nên cô thể hiện ổn. Minh Trang cũng không kém cạnh về nhan sắc và diễn xuất. Tôi nghĩ cả hai có thể có những bứt phá bất ngờ, nhất là phim dài tập tiếp cận được đông đảo khán giả đại chúng hơn" - nhà biên kịch Thanh Hương nhận định.

Chân dung của các nữ ứng viên (từ trái qua): Phương Anh Đào, Thúy Ngân, Diệu Nhi, Ngô Phương Anh, Minh Trang

Khó chọn lựa

Ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất mùa giải năm nay, tốp 5 có: Lê Nguyên Bảo - vai Hải, phim "Đừng khóc, anh đây rồi"; Võ Cảnh - vai Minh Huy, phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"; Song Luân - vai Huy Hoàng, phim "Yêu trước ngày cưới"; Jun Phạm - vai Tuấn Kiệt, phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"; Anh Tú - vai Phúc, phim "Gặp lại chị bầu".

Trong các nam ứng viên, theo nhà báo Cát Vũ, Song Luân và Jun Phạm sở hữu nét điển trai riêng và có không ít kinh nghiệm diễn xuất. Với vai diễn phù hợp, cả hai sẽ phát huy được khả năng của mình và tạo thích thú với khán giả. So với các ứng viên khác, hai ứng viên này có lợi thế hơn. "Tôi đoán hai ứng viên là Anh Tú và Jun Phạm có nhiều khả năng thắng. Cả hai đều có đông lượng người hâm mộ. Anh Tú diễn xuất ngày càng tiến bộ, biến hóa đa dạng vai diễn của mình và trọn vẹn vai Phúc, truyền tải được cảm xúc đến khán giả. Trong khi đó, Jun Phạm thể hiện vai phản diện có chiều sâu. Nhân vật luật sư Tuấn Kiệt được Jun Phạm lột tả tốt, khiến khán giả hiểu được vì sao Tuấn Kiệt lại có lối suy nghĩ và hành xử ích kỷ, tư lợi cho bản thân dẫn đến hành động độc ác với người tình cũ Thiên Ân cũng như các hành vi vi phạm pháp luật" - nhà báo Văn Hà (Báo Pháp Luật TP HCM) cho biết. Nhà báo Diễm Mi (Báo Phụ Nữ TP HCM) dự đoán Jun Phạm sẽ giành chiến thắng trước các ứng viên bởi đóng đạt vai phản diện Tuấn Kiệt. Jun Phạm cũng sở hữu đông đảo người hâm mộ, là nguồn lực bầu chọn tốt cho anh.

"Võ Cảnh trong phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" và Lê Nguyên Bảo trong "Đừng khóc, anh đây rồi" cũng có khả năng tạo bất ngờ bởi cả hai cũng không thua kém bất kỳ ứng viên nào trong tốp 5. Trong đó, Võ Cảnh điển trai, thể hiện ổn vai Minh Huy luôn hết lòng vì bạn gái Thiên Ân.

Võ Cảnh dù lần đầu tiên diễn cặp với Thúy Ngân nhưng đã diễn rất tốt, tạo được sự gắn kết. Sau khi phim kết thúc, người hâm mộ vẫn tích cực "đẩy thuyền" cho hai diễn viên ngoài đời, cho thấy sự thành công của vai diễn.

Vai Hải của Lê Nguyên Bảo cũng giúp anh tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. "Sếp Hải" cũng đang trở thành thương hiệu của Lê Nguyên Bảo khi anh luôn được khán giả yêu thích gọi bằng cái tên này" - nhà biên kịch Đông Hoa dự đoán. Võ Cảnh và Lê Nguyên Bảo cũng sở hữu lượng người hâm mộ lớn, tích lũy được từ nhiều hoạt động nghệ thuật của mình. Người trong giới chuyên môn cho rằng cả 5 ứng viên đều có sắc vóc riêng và năng lực diễn xuất, chỉ cần vai diễn phù hợp, họ sẽ lột tả chân thật vai diễn.

Chân dung của các nam ứng viên (từ trái qua): Jun Phạm, Song Luân, Võ Cảnh, Anh Tú, Lê Nguyên Bảo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mọi dự đoán vẫn đang là lời động viên của giới chuyên môn và báo chí dành cho các ứng viên, bởi kết quả cuối phải chờ đến "quyền lực" của bạn đọc, công chúng. Chính điều đó làm nên sự bất ngờ trong lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - năm 2024.