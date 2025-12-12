Những vai diễn của NSƯT Tú Sương và các nghệ sĩ Bình Tinh, Hồng Ánh, Lâm Vỹ Dạ, Việt Hương cho thấy sân khấu TP HCM đã chạm đến nhiều tầng cảm xúc của công chúng trong các tác phẩm đề tài lịch sử lẫn đương đại hay gia đình - xã hội.

Ba vai kịch xuất sắc

Dù là nữ diễn viên sân khấu cải lương tuồng cổ nhưng khi bước sang lĩnh vực kịch nói, sự xuất hiện của nghệ sĩ Bình Tinh trong vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh) đã tạo ấn tượng với khán giả.

"Bình Tinh đóng vai nữ chiến sĩ công an nhân dân. Đây là vai diễn vừa thể hiện lý trí của người chiến sĩ công an vừa biểu lộ sự mong manh của một phụ nữ khi đứng giữa ranh giới trách nhiệm - lòng nhân ái" - NSND Trần Minh Ngọc nhận xét.

NSƯT Ca Lê Hồng đánh giá cao "độ chín" trong diễn xuất kịch nói của Bình Tinh. Bà phân tích: "Cô giữ được độ tiết chế cần thiết của một nhân vật có quá nhiều nội tâm. Cô không diễn ồn ào nhưng từng ánh mắt đều ẩn chứa câu chuyện".

Nhà báo Hoàng Kim (Báo Thanh Niên) cho rằng điều đáng chú ý là nghệ sĩ Bình Tinh không mang lối diễn cải lương vào kịch nói, mà chọn cách nhập vai bằng sự chân thật. Trong "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" của đạo diễn Lê Quốc Nam, nhân vật Thùy Dương chính là "nhịp tim" của câu chuyện, đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc, từ chia ly đến tái hợp, đoàn tụ.

Nghệ sĩ Bình Tinh thể hiện vai Thùy Dương trong vở “Cuộc đoàn tụ cảm xúc”

Tác giả kịch bản Hoài Hương đánh giá cao khả năng "đỡ mảng xúc cảm" của Bình Tinh. Cô khiến các lần đối thoại với gia đình trở thành những khoảnh khắc được lắng nghe. "Bình Tinh có mặt trong vòng bầu chọn Giải Mai Vàng năm 2025 là hoàn toàn xứng đáng, mở ra một cuộc đua hứa hẹn nhiều bất ngờ" - bà nhìn nhận.

Với nghệ sĩ Hồng Ánh, nhân vật Thúy Kiều trong vở "Dưới bóng giai nhân" (Nhà hát IDECAF) - được xem là một trong những vai diễn thử thách nhất của kịch nói năm 2025 - đã được chị thể hiện ấn tượng. Thúy Kiều của Hồng Ánh không bi lụy, không than khóc mà là một phụ nữ vừa đẹp vừa sâu sắc, giàu sức chịu đựng và đầy kiêu hãnh.

Nghệ sĩ Hồng Ánh trong vai Thúy Kiều - vở “Dưới bóng giai nhân”

Nhà báo Nguyễn Đình Khiêm (Hãng phim TFS) nhận xét: "Điều khiến Hồng Ánh nổi bật với vai diễn này là khả năng cân bằng giữa nội tâm sâu thẳm và hình thể sân khấu. Màn múa trống cũng là một khoảnh khắc đỉnh cao". Còn theo NSND Việt Anh, Hồng Ánh đã "nội tâm hóa" Thúy Kiều, "không minh họa cảm xúc mà để khán giả tự cảm nhận nỗi đau của nhân vật lan dần".

Qua bàn tay của đạo diễn Quang Thảo, "Dưới bóng giai nhân" - một tác phẩm phái sinh từ "Truyện Kiều" - đã mang hơi thở hiện đại. Trong đó, Hồng Ánh như "chiếc neo thẩm mỹ" của vở kịch, tạo ra năng lượng biểu cảm bền bỉ, khiến khán giả khó thể rời mắt khỏi sân khấu. Việc cô được đề cử Giải Mai Vàng năm nay cho thấy IDECAF vẫn là "địa chỉ thương hiệu" của những vai nữ đỉnh cao trên sân khấu TP HCM.

Trong khi đó, nhân vật Hoa trong vở "Một cuộc chiến khác" là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của một nghệ sĩ bước qua vùng an toàn đối với Lâm Vỹ Dạ. NSƯT Ca Lê Hồng cho biết Hoa là một nữ bác sĩ, đối diện cuộc chiến nội tâm nghiệt ngã giữa nghề nghiệp và vấn đề tham nhũng trong bệnh viện nơi mình công tác. Vai diễn này giúp Lâm Vỹ Dạ giành HCV tại Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2025.

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ đảm nhận vai Hoa trong vở “Một cuộc chiến khác”

"Lâm Vỹ Dạ lâu nay chỉ diễn hài. Thế nhưng, khi vào vai bi, cô lại diễn rất sâu, đầy nội lực" - NSƯT Ca Lê Hồng ngạc nhiên. NSND Phượng Loan cho rằng điều đáng trân trọng ở Lâm Vỹ Dạ là cô đã bỏ lại dấu ấn quen thuộc của truyền hình để bước lên sân khấu với tâm thế một diễn viên thực thụ.

Theo nhà báo Hoàng Kim, vai Hoa với sự thể hiện của Lâm Vỹ Dạ là một trong những hình tượng phụ nữ đương đại giàu chiều sâu nhất của sân khấu năm 2025. Nhân vật Hoa vừa mong manh vừa mạnh mẽ, vừa muốn buông bỏ vừa quyết tâm đứng lên. Diễn xuất tiết chế, kỹ năng tạo cao trào đúng lúc và nhất là sự nhạy cảm với tâm lý nhân vật đã giúp Lâm Vỹ Dạ thoát khỏi danh xưng "nghệ sĩ hài", bước vào hàng ngũ những diễn viên sân khấu thực thụ...

Dấu ấn cá nhân của 3 nữ nghệ sĩ nêu trên là việc tạo được "trung tâm cảm xúc" cho mỗi vở diễn. "Giá trị cảm xúc đó giúp 3 nữ diễn viên này có 3 vai kịch xứng đáng với 3 đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" - NSND Trần Minh Ngọc khẳng định.

Hai vai diễn cải lương ấn tượng

NSƯT Tú Sương với vai kép Nguyễn Phục trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" cũng tạo được dấu ấn. NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng Tú Sương có khả năng truyền tải tâm thế của một võ tướng bằng nội lực ca diễn hiếm thấy. "Đó là sự sáng tạo vượt bậc, làm toát lên tinh thần của cố NSND Thanh Tòng khi ông sáng tác kịch bản này và nêu cao lòng ái quốc" - bà nhận xét.

NSƯT Tú Sương với vai Nguyễn Phục trong vở “Bức ngôn đồ Đại Việt”

Với nhà báo Nguyễn Đình Khiêm, ưu điểm vượt trội của NSƯT Tú Sương là sự liền lạc giữa ca - thoại - vũ đạo. Cô khiến những lớp diễn mang tính sử thi trở nên mềm mại và thấm đẫm tính nhân văn.

Trong vở cải lương do Hoa Hạ đạo diễn này, NSƯT Tú Sương mong muốn tái hiện lịch sử bằng thẩm mỹ cải lương mới. Cô kỳ vọng mình đem lại cảm xúc và độ sang trọng cho tác phẩm. Việc NSƯT Tú Sương được đề cử Giải Mai Vàng năm nay là tín hiệu tích cực với dòng tuồng lịch sử trong bối cảnh sân khấu cải lương tuồng cổ vẫn luôn được nhiều khán giả yêu thích.

Với nghệ sĩ Việt Hương, vai bà Phán trong vở cải lương "Rồi 30 năm sau" là một nhân vật nội tâm. Vai diễn cho thấy bản lĩnh sân khấu của Việt Hương khi thoát khỏi những vở hài ồn ào, chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Nhân vật bà Phán trong vở “Rồi 30 năm sau” do nghệ sĩ Việt Hương đóng

"Vai bà Phán cho thấy Việt Hương đã sâu sắc, trầm tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Nhân vật mang nhiều bí mật và những lớp cảm xúc dồn nén qua 30 năm là một thử thách lớn với diễn xuất của chị" - nhà báo Hoàng Kim đánh giá.

NSƯT Ca Lê Hồng nhìn nhận Việt Hương diễn vai bà Phán với trực giác mạnh và sự từng trải. Chính sự giản dị trong diễn xuất đã khiến vai diễn này "thấm". Theo NSND Việt Anh, vai bà Phán đã thể hiện đẳng cấp của Việt Hương, đồng thời cho thấy "khi sân khấu gọi, nghệ sĩ có mặt bằng tất cả sự nghiêm túc".

"Rồi 30 năm sau" là dự án được đầu tư chỉn chu của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. Trong đó, Việt Hương là "điểm tựa cảm xúc", đưa câu chuyện gia đình trở nên giàu tính nhân văn, tạo nên nhiều khoảnh khắc khiến khán giả rơi nước mắt...

Với cả 5 đề cử Giải Mai Vàng nêu trên, NSND Trần Minh Ngọc khái quát: "Bình Tinh đã chuyển mình mạnh mẽ sang kịch nói, dẫn dắt câu chuyện bằng nội tâm sâu lắng. Hồng Ánh tinh tế, sắc sảo, nâng chuẩn mực biểu cảm sân khấu. Lâm Vỹ Dạ ngày càng trưởng thành, dấn thân đầy cảm xúc. Tú Sương thì sang trọng, giàu bản sắc tuồng cổ. Còn Việt Hương đã thể hiện chiều sâu, độ chín nghề nghiệp và sự nghiêm túc đáng trân trọng".

"NSND Phượng Loan nhấn mạnh: "Sân khấu sống được là nhờ những nhân vật có linh hồn. Và, 5 nữ nghệ sĩ được đề cử Giải Mai Vàng năm nay đã thổi được linh hồn ấy vào từng vai diễn".

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng với 5 đề cử nữ diễn viên sân khấu Giải Mai Vàng năm 2025, có thể thấy được sự đa dạng và chất lượng của sân khấu TP HCM. Các nghệ sĩ này đã góp phần mang lại diện mạo mới cho nghệ thuật biểu diễn năm nay.



