BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP: Sẵn sàng trước thời điểm quan trọng

Theo kế hoạch, hôm nay, 26-2, 4 khu vực tại TP HCM thuộc 2 phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bảo đảm quyền bầu cử

Việc bầu cử sớm thay vì ngày 15-3 như nhiều địa phương cả nước được sự thống nhất của Hội đồng Bầu cử quốc gia nhằm bảo đảm quyền bầu cử đối với cử tri công tác trên biển kéo dài; thực hiện lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển...

Ghi nhận trong ngày 25-2 cho thấy không khí rộn ràng tại 4 khu vực bầu cử sớm. Trên đất liền cũng như giữa biển khơi, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để cán bộ, chiến sĩ và người lao động thực hiện quyền công dân của mình.

Tại hai khu vực số 1 và số 2 thuộc phường Phước Thắng, cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo nên khung cảnh nổi bật. Bên trong hội trường, thành viên tổ bầu cử tập trung kiểm tra toàn bộ danh sách cử tri, rà soát quy trình, niêm phong hòm phiếu. Từng con dấu, từng vị trí niêm phong đều được xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai từ trước Tết để người dân theo dõi, kịp thời phản hồi nếu phát hiện sai sót. Các tổ bầu cử được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình, đề cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch và an toàn.

Lãnh đạo TP HCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm. Ảnh: NGỌC GIANG

Chuẩn bị chu đáo

Theo thống kê, 2 khu vực bầu cử số 1, số 2 có gần 600 cử tri thuộc các đơn vị Chi đội Kiểm ngư số 2, Cảnh sát Biển 3, Hải đội dân quân thường trực, Hải đoàn 129, Hải đoàn 128. Nói về việc tổ chức bỏ phiếu cho cử tri làm nhiệm vụ ngoài khơi, trung tá Cao Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Chi đội Kiểm ngư số 2, Tổ phó Tổ bầu cử số 10 (khu vực bầu cử số 2), thông tin kế hoạch được xây dựng chi tiết. Phương án vận chuyển hòm phiếu, tài liệu bầu cử bằng tàu chuyên dụng được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống. Công tác thông tin duy trì thông suốt để cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có khoảng 500 cử tri. Hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2, gần 400 cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá trong khu vực. Tại đây, 2 tàu cơ động được bố trí sẵn sàng triển khai nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ, vừa không ảnh hưởng công tác trực sẵn sàng chiến đấu.

Trong khi đó, tại phường Tam Thắng, nơi có gần 2.800 cử tri. Phần lớn họ là công nhân, kỹ sư làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, thường xuyên làm việc theo ca và ra giàn khoan dài ngày. Địa phương đã chủ động xây dựng phương án linh hoạt để người lao động tham gia bỏ phiếu thuận lợi.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, cho biết phường có số lượng cử tri bầu sớm đông nhất. Đến nay, mọi điều kiện tổ chức đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra đúng quy định.

Cử tri tại Hải đoàn 129 kiểm tra thông tin ứng cử viên. Ảnh: NGỌC GIANG

Lựa chọn đại biểu xứng đáng

Để giúp cử tri lựa chọn đại biểu xứng đáng, trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương có khu vực bầu cử sớm đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên tập trung vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hiệu lực quản lý nhà nước. Cam kết chung được nhấn mạnh là giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong đó, ứng cử viên ĐBQH - ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, cam kết tham gia hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế biển bền vững; tăng cường giám sát đầu tư hạ tầng cảng biển, logistics, tạo động lực tăng trưởng và việc làm. Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Thúy cam kết là cầu nối phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tháo điểm nghẽn về chính sách để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, đưa TP HCM thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực. Ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM Võ Văn Dũng khẳng định sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM.

Về phía cử tri, nhiều người bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên sẽ truyền tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đến Quốc hội và HĐND, góp phần đưa ra những quyết sách thiết thực, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trong ngày 25-2, hai đoàn công tác của TP HCM do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP HCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm. Ở những khu vực trên, công tác triển khai được đánh giá chủ động, chu đáo.

Tại Chỉ thị số 06 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, nhiều địa phương tại TP HCM hướng dẫn cử tri tra cứu và thay đổi nơi bỏ phiếu qua tính năng hỗ trợ trên VNeID. Với tính năng này, chỉ với vài phút thao tác, cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu của cá nhân. Đồng thời, chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu (đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú hoặc nơi khác) nếu có nhu cầu. Tính năng này được đánh giá rất tiện lợi cho cử tri đang sinh sống và làm việc xa quê.

Cử tri phấn khởi Nhiều điểm bầu cử trên cả nước vì những lý do đặc thù cũng được Hội đồng Bầu cử quốc gia thống nhất tổ chức bầu cử sớm. Như tại Cà Mau, ngày 13-3 cử tri tại đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi) và đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc) sẽ đi bỏ phiếu. Ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, thông tin đến nay công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản bảo đảm và đúng theo quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, các lực lượng vũ trang đóng trên đảo Hòn Khoai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đất Mũi chuẩn bị mọi mặt cho ngày bầu cử sớm được diễn ra trang trọng và đúng quy trình. "Chúng tôi đã được đơn vị và chính quyền địa phương hướng dẫn các quy định trong bầu cử. Anh em thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày diễn ra bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân" - trung úy Nguyễn Trường Minh, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai, chia sẻ. Những người lính thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai sẽ bỏ phiếu bầu cử vào ngày 13-3. Ảnh: VÂN DU Tương tự là đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Cách đất liền trên 200 km, di chuyển phụ thuộc nhiều vào thời tiết trên biển nên nơi đây bỏ phiếu ngày 8-3. Đặc khu đã xin hỗ trợ phương tiện vận chuyển thùng phiếu. Vân Du - Tâm Quân



