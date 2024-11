Bầu cử Mỹ đua nước rút

Theo đài Al Jazeera, các cuộc thăm dò gần đây của Công ty AtlasIntel, được công bố vào hôm 31-10, cho thấy ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris chỉ 1-2 điểm %. Một cuộc thăm dò khác của TIPP Insights chỉ ra rằng 2 ứng viên đang hòa nhau.

Trong khi đó, theo công cụ theo dõi National Polls của FiveThirtyEight, bà Harris duy trì vị trí dẫn đầu trên toàn quốc song chỉ dẫn 1,2 điểm % so với ông Trump (tính đến ngày 31-10) và khoảng cách này đang tiếp tục thu hẹp. Tại các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử - bao gồm Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin và Nevada, cuộc cạnh tranh gay gắt hơn nhiều. Theo FiveThirtyEight, bà Harris dẫn trước ở Michigan, Wisconsin trong khi ông Trump đang dẫn ở Nevada, Pennsylvania, Bắc Carolina, Arizona và Georgia. Đáng lưu ý, khoảng cách giữa 2 ứng viên rất nhỏ, chỉ dao động trong mức 0,3 - 2,4 điểm %.

Các bang chiến trường cũng là nơi mà cả 2 ứng viên chọn để tổ chức những sự kiện vận động cuối cùng trước thềm ngày bỏ phiếu 5-11. Trong ngày 1-11, ông Trump có các hoạt động tại bang Michigan, nơi có đông người gốc Ả Rập nhất nước Mỹ. Về phía Đảng Dân chủ, trong lúc bà Harris tập trung vào bang Wisconsin thì Tổng thống Joe Biden sẽ đến Pennsylvania kêu gọi sự ủng hộ của cử tri, còn ứng viên phó tổng thống Tim Walz dự kiến vận động ở Michigan.

Nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu qua thư tại hạt Los Angeles, bang California - Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trao đổi với các phóng viên hôm 31-10 (giờ địa phương), bà Harris chỉ trích một số phát biểu của ông Trump tại sự kiện ở TP Green Bay, bang Wisconsin liên quan đến quyền phá thai. Bà cũng cam kết "làm việc toàn thời gian" nếu đắc cử để thúc đẩy hòa bình tại Dải Gaza và giải cứu các con tin còn lại. Ngoài ra, bà Harris bày tỏ quan điểm ngược lại đối với những phát biểu trước đó của ông Trump, trong đó cựu tổng thống đe dọa bỏ tù những người đối lập. "Chúng tôi đang đấu tranh cho quyền được lắng nghe và họ không bị bỏ tù vì nói lên suy nghĩ của họ" - bà Harris nói. Sau những trao đổi này, bà Harris di chuyển con thoi tại 2 bang chiến trường miền Tây là Arizona và Nevada.

Về phía ông Trump, ứng viên Đảng Cộng hòa xoáy sâu vào vấn đề biên giới tại cuộc vận động đầu tiên của mình ở bang New Mexico hôm 31-10. Với 5 phiếu đại cử tri, New Mexico được dự đoán sẽ nghiêng về bà Harris. Tuy vậy, ông Trump nói: "Một trong những lý do chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở New Mexico là vì bang này có một trong những vấn đề biên giới tồi tệ nhất và tôi là người duy nhất có thể giải quyết được". Tại TP Henderson, bang Nevada, ông Trump cáo buộc bà Harris thực hiện chính sách biên giới lỏng lẻo và cam kết thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt nếu ông đắc cử.

Đẩy nhanh tốc độ kiểm phiếu Giới chức Mỹ tại nhiều bang đang nỗ lực chuẩn bị để ứng phó với tin giả, thuyết âm mưu, các mối đe dọa và bạo lực tiềm ẩn trong ngày bầu cử sắp tới. Theo Reuters, vào năm 2020, khi phía ông Donald Trump đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về quy trình kiểm phiếu và gian lận, nhân viên bầu cử trên khắp nước Mỹ đã đối mặt với những lời đe dọa và quấy rối. Chẳng hạn, ông Trump tuyên bố chiến thắng ngay trong đêm bầu cử năm 2020 tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania trong khi kết quả kiểm đếm phiếu bầu qua thư phải mất 5 ngày sau mới hoàn tất và ông Joe Biden là người thắng chung cuộc tại Pennsylvania. Để rút ngắn thời gian kiểm phiếu, tránh cảnh thông tin sai lệch lan truyền, Philadelphia đã cải tổ quy trình kiểm phiếu, áp dụng công nghệ mới, mua các máy cắt phong bì và quét phiếu ở tốc độ nhanh hơn với hy vọng cho ra kết quả trong ngày 6 hoặc 7-11 năm nay. Tại hạt Fulton, bang Georgia, tiến trình kiểm phiếu năm nay sẽ được phát trên màn hình lớn, tăng cường tính minh bạch. Trong khi đó, bang Nevada đã thay đổi luật và cho phép kiểm đếm phiếu bầu gửi qua thư từ 2 tuần trước ngày bầu cử 5-11. Một hệ thống cơ sở dữ liệu mới trên toàn bang cho phép công dân theo dõi các lá phiếu của mình. Về phần mình, TP Detroit ở bang Michigan đang xây dựng kịch bản ứng phó bạo loạn. Trụ sở bầu cử của thành phố được trang bị kính chống đạn và các vệ sĩ có vũ trang. Việc kiểm phiếu qua thư được chuyển đến một địa điểm an toàn hơn. Tại bang Wisconsin, cơ quan lập pháp bang đã thông qua luật xử lý tội hành hung viên chức bầu cử. Các phòng kiểm phiếu cũng sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi để bảo đảm an toàn trong trường hợp người biểu tình đe dọa. Ví dụ, tại thị trấn Caswell, nhân viên ngồi đối diện thay vì ngồi cạnh cửa ra vào, với hai lối thoát hiểm ngay phía sau lưng. Phương Linh