Bầu cử Mỹ và tâm điểm kinh tế

Thay đổi cuộc đua

Theo cuộc khảo sát chung được báo The New York Times và Trường ĐH Siena (Mỹ) công bố ngày 10-8, tỉ lệ ủng hộ dành cho ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris ở các bang Michigan, Pennsylvania, Wisconsin là 50%, so với 46% của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Đây là những bang chiến địa có vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Theo khảo sát, Phó Tổng thống Harris đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhóm cử tri then chốt của Đảng Dân chủ, đặc biệt là nhóm cử tri trẻ tuổi và cộng đồng da màu. Việc bà Harris chọn Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, làm ứng viên phó tổng thống cũng tạo được hiệu ứng tích cực.

Kể từ khi chính thức phát động chiến dịch tranh cử, Phó Tổng thống Harris đối mặt làn sóng công kích từ cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định cuộc khảo sát nêu trên là một minh chứng cho thấy bà Harris về cơ bản đã thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Theo tờ The New York Times, đến thời điểm này, bà Harris đang hưởng lợi từ việc được giới truyền thông đưa tin tích cực và sự ủng hộ mạnh mẽ từ những cử tri không muốn thấy màn tái đấu giữa Tổng thống Joe Biden với ông Trump. Dù vậy, giai đoạn này sẽ không kéo dài mãi mãi và câu hỏi sắp tới là liệu bà Harris có duy trì được mức ủng hộ hay không khi cuộc đua ngày một căng thẳng.

Cao Lực