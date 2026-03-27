Bầu cử tại TP HCM thành công tốt đẹp

Ngày 26-3, Ủy ban Bầu cử TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

2 nhiệm vụ về đích sớm

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, cho biết trong việc triển khai công tác bầu cử, thành phố hoàn thành 15/15 nhiệm vụ với 2 nhiệm vụ vượt tiến độ. Cụ thể, 168 phường, xã, đặc khu hoàn thành việc thành lập Ủy ban Bầu cử trước 5 ngày theo luật định. Công tác hiệp thương lần thứ 1 và lần thứ 3 cũng được hoàn thành trước thời gian luật định.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, toàn bộ công chức Sở Nội vụ tập trung làm việc xuyên suốt những ngày Tết để bảo đảm tiến độ lập danh sách cử tri, hoàn tất tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố chuyển, gửi các địa phương niêm yết tại điểm bầu cử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM Võ Văn Minh khẳng định kết quả bầu cử thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Ảnh: LÊ VĨNH

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu cho hay phường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ bầu cử bằng việc xây dựng và triển khai bản đồ số điểm bỏ phiếu. Việc này giúp người dân dễ dàng tra cứu, xác định khu vực bỏ phiếu. Việc chia sẻ bản đồ số trên nhiều nền tảng trực tuyến, nhóm khu phố, trang thông tin điện tử của địa phương còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giúp công tác tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Dịp này, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đã được nhận bằng khen của UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Hùng Hậu cho biết phường Xuân Hòa còn chuẩn bị 1 điểm bỏ phiếu mẫu để các tổ bầu cử tham quan, học tập. "Việc tham quan thực tế giúp các thành viên nắm rõ quy trình, hạn chế lúng túng trong ngày bầu cử. Sau khi tập huấn và tham quan điểm mẫu, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá những nội dung còn hạn chế, thống nhất cách thực hiện chung, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức đồng bộ giữa các khu vực bỏ phiếu" - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa nói về cách làm của địa phương.

Bảo đảm bộ máy nhiệm kỳ mới hoạt động từ ngày 1-4

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM - đánh giá công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ. Chất lượng người ứng cử được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong kỳ bầu cử, tỉ lệ cử tri TP HCM tham gia bỏ phiếu đạt 99,07%. Ảnh: NAM GIANG

Nhấn mạnh cuộc bầu cử trên địa bàn TP HCM thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ông Võ Văn Minh khẳng định kết quả này là minh chứng về sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; sự đồng thuận, tin tưởng cao của nhân dân và cử tri TP HCM; thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương chuẩn bị tốt nhiều đầu việc để bảo đảm bộ máy nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2026. Cùng với đó, tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Đề cập hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh yêu cầu về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ông Võ Văn Minh đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Những con số ấn tượng Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử TP HCM, đến hết ngày 13-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Trong đó, 167, 228, 4.952 lần lượt là số cuộc tiếp xúc người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu đã tổ chức 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, với hơn 347.936 lượt người tham dự. TP HCM đã bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã. Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,07%. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

Bảo đảm tính đại diện rộng rãi Ngày 26-3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thông tin từ hội nghị cho hay cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của cử tri thủ đô đối với Đảng, Nhà nước. Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,57%, cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, thành phố đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố và 3.160 đại biểu HĐND xã, phường. Cơ cấu đại biểu tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, giảm hợp lý đại biểu thuộc khối cơ quan hành chính. Cơ cấu đại biểu cũng bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và cán bộ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. N.Hưởng



