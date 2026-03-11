HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND

Tường Phước

(NLĐO) - Rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 15 vòng đấu, CLB PVF-CAND thêm một lần thay HLV trưởng và người tại vị là ông Trần Tiến Đại.

Thay người đồng nghiệp Thạch Bảo Khanh từ cuối giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, HLV Nguyễn Thành Công vẫn không thể giúp cải thiện thành tích thi đấu của PVF-CAND. Hôm 10-3, chiến lược gia xứ Nghệ bất ngờ chia tay đội "tân binh" V-League.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - Ảnh 1.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Thành Công trở thành cái tên tiếp theo chia tay "ghế nóng" CLB PVF-CAND

Ban lãnh đạo PVF-CAND đã gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới để dẫn dắt đội bóng kể từ vòng 16 và người được lựa chọn nhiều khả năng là ông Trần Tiến Đại. "Bầu" Đại nổi tiếng mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng cao, góp công giúp CLB Công an Hà Nội đăng quang V-League mùa 2023, đoạt Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia mùa 2023-2024...

Sau khi chia tay đội bòng ngành Công an, ông Đại theo học khóa huấn luyện viên cấp độ AFC Pro và đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của đội hạng Nhất, Xuân Thiện Phú Thọ. Nhà cầm quân sinh năm 1966 đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vào chiều ngày 10-3, để gặp gỡ lãnh đạo đội, ban huấn luyện và động viên các cầu thủ nỗ lực thi đấu, tập trung để cùng nhau vượt qua khó khăn.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - Ảnh 3.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - Ảnh 4.

PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Thanh Nhàn...

Với kinh nghiệm chuyên môn dày dạn tại sân chơi V-League, chiến lược gia sinh năm 1966 được kỳ vọng sẽ giúp PVF-CAND trụ hạng thành công. Được biết, HLV Trần Tiến Đại sẽ đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng tại Hưng Yên.

PVF-CAND đang tính đến phương án đưa HLV Nguyễn Duy Đông - người đang dẫn dắt đội Trẻ PVF-CAND lên đội 1 để tiếp quản “ghế nóng” mà HLV Nguyễn Thành Công để lại. PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U22/U23 quốc gia, là đội được lựa chọn thay thế Quảng Nam (đã giải thể) thi đấu V-League 2025-2026.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - Ảnh 5.

HLV Trần Tiến Đại

Bên cạnh đó, PVF-CAND cũng dành sự quan tâm tới cựu HLV trưởng của CLB Ninh Bình - HLV Gerard Albadalejo. Nhà cầm quân Tây Ban Nha vừa chia tay đội bóng Cố đô Hoa Lư và đã dự khán trận đấu của PVF-CAND ở vòng 15 V-League 2025-2026.

Sau 15 vòng đấu, PVF-CAND đứng cưới bảng xếp hạng với 11 điểm. Ở vòng 16, đội bóng của "bầu" Đại sẽ hành quân đến sân Thống Nhất chạm trán chủ nhà Công an TP HCM vào ngày 15-3.

Tin liên quan

Ông Trần Tiến Đại chia tay CLB Công an Hà Nội

Ông Trần Tiến Đại chia tay CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại là người góp công xây dựng nên dàn sao của CLB Công an Hà Nội, đưa đội bóng ngành Công an vô địch V-League 2023 song vừa quyết định chia tay để tìm kiếm thử thách mới

HLV Trần Tiến Đại tiết lộ nguyên nhân không để Quang Hải đá chính

(NLĐO) - Trận thua CLB TP HCM khiến đội CAHN lỡ thời cơ chiếm lại ngôi nhì bảng từ tay Bình Dương và tiếp tục đứng thứ 4 với 31 điểm. Bầu Đại tiết lộ nguyên nhân không để Quang Hải ra sân từ đầu.

HLV Trần Tiến Đại nói gì về thông tin ông Polking sẽ dẫn dắt CLB CAHN?

(NLĐO) - Sau thất bại 1-4 trước CLB Bình Dương tại vòng 19 V-League 2023-2024 tối 17-5, HLV Trần Tiến Đại đã chia sẻ về thông tin HLV Mano Polking dẫn dắt CLB CAHN.

đội tuyển u23 việt nam HLV Trần Tiến Đại CLB PVF-CAND V-League 2025-2026 sa thải HLV V-League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo