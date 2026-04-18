Bầu Hiển: Làm thể thao là để cống hiến!

Giá trị của đầu tư dài hạn

Trong bối cảnh thể thao ngày càng gắn với kinh tế, ông Đỗ Quang Hiển (còn gọi là bầu Hiển) lại đi theo một triết lý khác biệt: không đặt lợi nhuận làm trung tâm.

Bầu Hiển và con trai Đỗ Vinh Quang cùng các cầu thủ Hà Nội khoác đội tuyển Việt Nam vui mừng sau khi thắng Thái Lan trận chung kết lượt về và vô địch ASEAN Cup 2024

Với ông, thể thao trước hết là một sứ mệnh xã hội. Đó là nơi nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, là kênh lan tỏa giá trị tích cực, và là con đường để đóng góp cho đất nước. Chính vì thế, sự đầu tư của T&T Group không dừng ở tài chính, mà đi vào cấu trúc xây hệ thống, phát triển con người, tạo nền tảng dài hạn. Giải thưởng "Khát vọng cống hiến" vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu. Nó là sự thừa nhận cho một triết lý làm thể thao tử tế, điều không dễ duy trì trong suốt nhiều thập kỷ.

Nhắc đến Đỗ Quang Hiển, nhiều người nghĩ ngay đến CLB bóng đá Hà Nội, một trong những biểu tượng thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những chiếc cúp, có lẽ vẫn chưa đủ.

Điều đáng nói hơn là cách đội bóng này vận hành như một hệ sinh thái: đào tạo trẻ bài bản, liên tục cung cấp nhân sự cho các đội tuyển quốc gia, từ những cái tên như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… đến Thành Chung, Hai Long, Tuấn Hải, Việt Anh, Xuân Mạnh...

Ở bóng đá nữ, dấu ấn của T&T Group lại mang màu sắc khác, nhân văn hơn. Việc tiếp quản và tái thiết đội nữ Thái Nguyên không chỉ giúp một đội bóng tồn tại, mà còn thay đổi cách nhìn về nghề nghiệp của cầu thủ nữ. Từ chỗ đá bóng vì đam mê chuyển sang sống được bằng đá bóng.

Bầu Hiển tài trợ toàn bộ chi phí cho gia đình, người thân các cầu thủ Việt Nam và hơn 600 CĐV Việt Nam sang Thái Lan cổ vũ đội tuyển Việt Nam giải ASEAN Cup 2024

Với môn bóng bàn - nơi ít ánh hào quang hơn so với bóng đá - sự đầu tư vẫn âm thầm nhưng hiệu quả. Từ CLB bóng bàn Hà Nội T&T đến mô hình CAND - T&T, một thế lực mới đã hình thành. Thành quả tiêu biểu là HCV SEA Games 2023 của cặp Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc. HCV đôi nam nữ sau 26 năm chờ đợi, từ khi Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thủy đạt được tại SEA Games Jakarta 1997. Đó không chỉ là một tấm huy chương, đó là minh chứng rõ ràng cho giá trị của đầu tư dài hạn.

Như một giá trị văn hóa

T&T Group còn tham gia tổ chức, đồng hành với nhiều giải đấu, từ các giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN đến các giải bóng đá nữ quốc tế. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh, kết nối và lan tỏa thể thao như một giá trị văn hóa.

Bầu Hiển và Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (bìa phải) trao thưởng cho Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng

Ngay cả những hành động tưởng như ngoài chuyên môn, ví dụ như việc thuê chuyên cơ đưa hàng trăm cổ động viên và gia đình cầu thủ sang Thái Lan cổ vũ đội tuyển tại ASEAN Cup 2024, qua đó phản ánh rất rõ là khi làm thể thao là làm cả tinh thần. Đó là thứ không thể đo đếm bằng tiền, nhưng lại là yếu tố tạo nên sức mạnh thật sự của một nền thể thao.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến (bìa phải) trao giải thưởng "Khát vọng Cống hiến" cho ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group cùng đội trưởng Đỗ Duy Mạnh và cầu thủ Đỗ Hoàng Hên

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, con trai của bầu Hiển - thế hệ kế cận trong T&T Group bày tỏ: "Giải thưởng "Khát vọng cống hiến" là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược đầu tư cho bóng đá, thể thao một cách bài bản, bền vững, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho các đội tuyển quốc gia và sự phát triển chung của thể thao Việt Nam".

Giải thưởng "Khát vọng cống hiến" tại Giải thưởng Cống hiến 2026 (do Báo Thể thao và Văn hóa - thuộc Thông tấn xã Việt Nam - tổ chức) dành cho T&T Group là sự ghi nhận cho một hành trình dài đầy trách nhiệm.



