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Thời sự

Bầu trời TPHCM tối sầm, mưa lớn kéo dài

ÁI MY

(NLĐO) - Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM lúc gần 15 giờ, khả năng sẽ kéo dài đến tối với lượng mưa có nơi trên 50 mm.

Theo ghi nhận ngày 16-6, từ sáng đến trưa, thời tiết tại TPHCM có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, sau trưa, mây đen liên tục kéo đến khiến bầu trời dần âm u. Khoảng 14 giờ, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào nhẹ, bầu trời chuyển sang màu xám xịt. Đến gần 15 giờ, mưa lớn bất ngờ trút xuống, phủ trắng nhiều tuyến đường.

Sau hơn 30 phút, lượng mưa giảm nhẹ, nhưng mây đen phủ kín bầu trời, mưa vẫn dai dẳng.

Bầu trời TPHCM tối sầm, mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Gần 15 giờ, bầu trời TPHCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây mưa dông ở TPHCM hôm nay do khu vực tồn tại hình thái có rãnh áp thấp có trục qua 23-25 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây. Gió Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Bầu trời TPHCM tối sầm, mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.

Cơn mưa sau hơn 30 phút vẫn dai dẳng

Gần 15 giờ, cơ quan này thông báo qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều phường, xã TPHCM.

Dự báo 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa ghi nhận sẽ phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM chiều 16-6

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