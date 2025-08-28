HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Bay giữa Lamori với flyboard đỉnh cao

Cung Tấn

Tại Lamori Resort & Spa, bạn có thể thực hiện cú bật mình giữa không trung bằng trải nghiệm flyboard đỉnh cao ngay giữa lòng một ốc đảo xanh mát

Nếu những bài viết trước nói về Lamori với vẻ tĩnh lặng, thiền định, đậm chất thi ca - thì bài viết này sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác: năng động - bứt phá - phóng khoáng.

Tại Lamori Resort & Spa (Thọ Xuân, Thanh Hóa), không gian nghỉ dưỡng êm đềm, là nơi bạn có thể thực hiện cú bật mình giữa không trung bằng trải nghiệm flyboard đỉnh cao ngay giữa lòng một ốc đảo xanh mát.

Bay giữa Lamori với flyboard đỉnh cao- Ảnh 1.

Xem nào! Tôi vượt lên không trung từ "chiếc" Flyboard "đỉnh của chóp"

Flyboard: Không chỉ là trò chơi, mà là tuyên ngôn

Không phải resort nào cũng sở hữu điều kiện tự nhiên và hệ thống kỹ thuật đủ để triển khai flyboard - môn thể thao mạo hiểm đang được yêu thích trên toàn thế giới. Lamori đã đầu tư riêng khu vực hồ rộng rãi, an toàn với máy móc hiện đại và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp để mang đến trải nghiệm độc đáo này.

Bay giữa Lamori với flyboard đỉnh cao- Ảnh 2.

Một cú bay - Một lần lặp lại câu chuyện: "Tôi đã dám"

Khi bạn đứng trên mặt nước, đẩy mạnh lên bằng áp lực nước từ động cơ phía dưới - cảm giác vút lên trời, lao xuống nước, xoay mình giữa không gian khiến adrenaline bùng nổ. Đó là khoảnh khắc tự do tuyệt đối - nơi chỉ còn bạn, mặt hồ xanh và bầu trời.

Giữa thiên nhiên, năng lượng trỗi dậy

Trải nghiệm flyboard tại Lamori mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên thuần khiết. Bao quanh là cây xanh, phía xa là núi, mặt hồ tĩnh lặng - sự tương phản giữa vẻ đẹp êm đềm và cú bật năng lượng mạnh mẽ khiến trải nghiệm trở nên độc đáo hơn.

Không khí trong lành, làn nước sạch và không gian rộng khiến mỗi động tác trên flyboard đều trở thành "màn trình diễn" thị giác tuyệt đẹp, ngay cả khi bạn chỉ đứng từ xa quan sát.

An toàn - chuyên nghiệp - đẳng cấp

Lamori chú trọng cao độ đến vấn đề an toàn. Trước mỗi lần chơi, du khách sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng từ huấn luyện viên, trang bị đầy đủ bảo hộ và theo sát trong suốt quá trình biểu diễn. Thiết bị được nhập khẩu chính hãng, kiểm tra định kỳ.

Bay giữa Lamori với flyboard đỉnh cao- Ảnh 3.

Không chỉ là dịch vụ vui chơi giải trí, Lamori định vị flyboard như một trải nghiệm đẳng cấp - phù hợp với nhóm bạn trẻ năng động, gia đình có con tuổi teen, cặp đôi muốn "tạo trend" cho chuyến đi, hay đơn giản là chính bạn - muốn thử vượt giới hạn bản thân.

Tổ hợp tiện ích đi kèm đầy đủ

Bay giữa Lamori với flyboard đỉnh cao- Ảnh 4.

Vũ đạo trên không trung

Ngay sau những phút giây bứt phá với flyboard, du khách có thể thư giãn tại khu spa sát hồ, hồ bơi sưởi ấm hoặc dùng bữa tại nhà hàng nổi. Cảm xúc được nâng lên rồi thả xuống nhẹ nhàng, tạo nên một vòng trải nghiệm đủ đầy: kích thích - thư giãn - tận hưởng.

Flyboard cũng có thể là điểm nhấn cho những hoạt động team building, ghi hình quảng bá, vlog du lịch hoặc sự kiện cá nhân. Nơi đây trở thành bối cảnh lý tưởng cho các video lan tỏa năng lượng tích cực.

Nếu bạn từng nghĩ Lamori chỉ là nơi để nghỉ ngơi, thì flyboard sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Đây là trải nghiệm giúp bạn "bật" khỏi mọi giới hạn - không chỉ là một môn thể thao, mà là lời khẳng định: "Tôi dám sống, dám thử, dám bay qua giữa những giới hạn của chính mình".

    Thông báo