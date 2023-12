Bay từ Úc về, khách rơi ví chứa 90 triệu đồng ở sân bay

Vào 7 giờ 30 sáng 15-12, trong lúc tuần tra giám sát Nhà ga hành khách T2 Nội Bài, anh Lê Hoài Nam và anh Đào Quang Phát - nhân viên an ninh hàng không Nội Bài, phát hiện 1 chiếc ví nằm trên sàn, khu vực công cộng, gần cột số 7, tầng 1. Sau khi hỏi những hành khách xung quanh, chiếc ví được xác định là tài sản bỏ quên và được kiểm tra an ninh, bàn giao về đội.



Chiếc ví có chứa 5.320 AUD và 459 USD cùng với CCCD mang tên C.A.T..

Chiếc ví có chứa 5.320 AUD và 459 USD cùng với CCCD mang tên C.A.T.

Về phía anh C.A.T., sau khi hạ cánh trên chuyến bay từ Melbourne, Úc, anh ra ngoài và lên xe ra về. Trên đường về gần đến Hà Nội, anh giật mình không thấy chiếc ví đâu. Anh đã nhờ tìm số hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Thật may, sau khi gọi điện và mô tả, anh được biết lực lượng an ninh hàng không đang giữ chiếc ví.

Nhanh chóng, anh quay xe trở lại sân bay và nhận lại tài sản. "Các anh em an ninh hàng không nhiệt tình và hỗ trợ thủ tục nhanh lắm, tôi thật cảm động khi gặp được nhiều người tốt ngay khi trở về quê hương Việt Nam"- anh C.A.T. chia sẻ.

Anh C.A.T. - vị khách may mắn được giúp đỡ tìm lại chiếc ví có chứa 90 triệu đồng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15-12-2023.

Anh Lê Hoài Nam, nhân viên An ninh cơ động Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, trong một ca trực.

Anh Đào Quang Phát, nhân viên An ninh cơ động Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài (ảnh chụp tại sự kiện Diễn tập tình huống đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài)