Bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia

Liên tiếp những vụ việc người Việt Nam được lực lượng chức năng giải cứu sau khi bị lừa bán sang Campuchia với chiêu trò "việc nhẹ lương cao" thời gian gần đây, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này.

"Địa ngục trần gian" nơi đất khách

Mới đây, ngày 18-2, người dân thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã giải cứu 2 cô gái trẻ nghi ngờ bị "bắt cóc" đưa sang Campuchia. Ông Phạm Văn Nam, tài xế ô tô, khai được bà Thúy (hiện đang sống tại Campuchia) thuê chở 2 cô gái từ TP HCM đến huyện Cái Nước để đưa sang Campuchia làm việc.

Hai cô gái là Y. (15 tuổi) và V. (17 tuổi), được Nam đưa đi mua sắm và ăn uống trước khi lên đường. Tuy nhiên, Y. đã từ chối tiếp tục hành trình vì nhận ra mình đã bị lừa. Điều đáng nói là Y. từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo tương tự, bị bán sang Campuchia và ép làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến. Cô từng bị đánh đập, chích điện, thậm chí bỏ đói. Để được trở về, gia đình Y. đã phải chi trả 70 triệu đồng tiền chuộc.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận hàng trăm nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia với thủ đoạn “việc nhẹ lương cao” (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Không chỉ Y., nhiều trường hợp khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Em H.N (19 tuổi; ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) quen một đối tượng tên Trung qua Facebook và bị dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". Sau đó, N. bị bán cho một công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý. Do không chịu được áp lực, N. đã liên lạc với gia đình để chuộc người với số tiền 100 triệu đồng. Gia đình N. đã trình báo công an và em may mắn được giải cứu.

Trước đó, em H.T.M.L (16 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) cũng bị người quen lừa bán sang Campuchia và phải làm việc trong một đường dây cờ bạc trá hình. L. bị đánh đập, chích điện nếu không hoàn thành công việc. Cuối cùng, L. cũng được cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Campuchia giải cứu.

Phơi bày ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 19-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định bắt giữ 24 đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên cả nước. Trước đó, sau khi xác định được thông tin hàng loạt người Việt Nam sập bẫy "việc nhẹ lương cao", Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng cơ quan chức năng Campuchia tổ chức kiểm tra khu vực các đối tượng hoạt động lừa đảo tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, tạm giữ 177 người Việt Nam hoạt động lừa đảo. Đến ngày 6-2, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận các đối tượng đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định các công ty lừa đảo này do đối tượng người Trung Quốc tên HeYuki làm giám đốc, đối tượng tên A Lửng làm quản lý. Chúng thuê tòa nhà ở khu Kim Sa tại TP Bavet để thành lập công ty hoạt động lừa đảo dưới hình thức sử dụng app "Tình yêu" gọi tắt là app "2.1", đồng thời mua đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands". Tổ chức lừa đảo này hoạt động rất chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên như: quản lý, hậu đài, hậu cần... Các "nhân viên" làm việc tại tầng 3 và 4 của tòa nhà 11, chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ gọi là sale, được cấp 1 mã số và hằng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 2 khách hàng (nạn nhân) trở lên. Nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền mỗi chỉ tiêu thiếu là 20 USD, đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400 USD/tháng. Do bị ép buộc, nhân viên chỉ biết lên mạng tìm nạn nhân và tạo vỏ bọc bản thân làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino... Sau đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến tổ trưởng của nhóm sale. Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số... Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược.

Với thủ đoạn kích thích lòng tin cũng như lòng tham của khách hàng, nhóm lừa đảo sẽ hướng dẫn khách hàng tự tham gia vào trang, đăng ký tài khoản và được cung cấp tài khoản ngân hàng cho khách để nạp tiền tham gia đặt cược. Lúc đầu, khách hàng tham gia sẽ được tạo điều kiện thắng cược và rút tiền mặt nhưng khi nạp số tiền lớn thì nhóm lừa đảo tiếp tục dụ dỗ khách đóng thêm tiền để lấy lại số tiền đã thắng rồi loại khỏi cuộc chơi.

Lực lượng công an xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỉ đồng, trong đó có 3 nhân viên trong công ty lừa đảo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỉ đồng.

Nâng cao cảnh giác Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đã đưa ra khuyến cáo về việc nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao" đang ngày càng tinh vi. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ lưỡng về công việc thông qua các công ty giới thiệu việc làm uy tín. Việc tìm đến các công ty giới thiệu việc làm không chỉ giúp người dân được tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm công việc phù hợp mà còn được trang bị thêm kiến thức để nhận biết những phương thức, thủ đoạn lừa đảo và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người. Đại tá An đặc biệt lưu ý người dân không nên cả tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" trên không gian mạng, bởi đây rất có thể là cái bẫy do các đối tượng mua bán người giăng ra.