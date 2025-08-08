Bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại

Ngày 8-8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi 3 tuổi (ngụ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) nhập viện do bị ngộ độc lá lộc mại (một loại cây mọc hoang trong vườn, rừng).

Bé 3 tuổi bị ngộ độc lá cây lộc mai nhập viện điều trị. Ảnh Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình chẩn đoán bệnh nhi bị thiếu máu nặng, tan máu cấp, thiếu men G6PD.

Khai thác tiền sử bệnh tình, gia đình cháu bé cho biết, 5 ngày trước bé bị táo bón nhiều ngày không khỏi, nghe theo bài thuốc dân gian chữa táo bón bằng lá lộc mại nên gia đình hái nấu nước cho bé uống.

Sau khi uống, bé đi tiểu có màu đỏ, tăng dần, cơ thể mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân nên gia đình đã đưa bé đi khám.

Ngay sau đó, bệnh nhi đã được bệnh viện truyền máu, corticoids, theo dõi huyết động. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bé trai có tiến triển tốt, đỡ mệt, da niêm mạc hồng, không vàng da, nước tiểu cam đỏ, đã ăn chơi tốt.

Lá cây lộc mại

Bác sĩ Chuyên khoa I Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, cho biết men G6PD có trên bề mặt màng hồng cầu, người bị thiếu men G6PD khi ăn phải lá lộc mại (có tác nhân gây tan máu cấp) sẽ dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Vì thế, bác sĩ Thành khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hay các lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ, đặc biệt là những người bị thiếu men G6PG.