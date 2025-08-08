Bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một cháu bé 3 tuổi ở Ninh Bình vừa phải nhập viện điều trị do bị ngộ độc nước lá lộc mại do gia đình hái về nấu chữa bệnh táo bón

Ngày 8-8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi 3 tuổi (ngụ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) nhập viện do bị ngộ độc lá lộc mại (một loại cây mọc hoang trong vườn, rừng).

Bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại- Ảnh 1.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc lá cây lộc mai nhập viện điều trị. Ảnh Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình chẩn đoán bệnh nhi bị thiếu máu nặng, tan máu cấp, thiếu men G6PD.

Khai thác tiền sử bệnh tình, gia đình cháu bé cho biết, 5 ngày trước bé bị táo bón nhiều ngày không khỏi, nghe theo bài thuốc dân gian chữa táo bón bằng lá lộc mại nên gia đình hái nấu nước cho bé uống.

Sau khi uống, bé đi tiểu có màu đỏ, tăng dần, cơ thể mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân nên gia đình đã đưa bé đi khám.

Ngay sau đó, bệnh nhi đã được bệnh viện truyền máu, corticoids, theo dõi huyết động. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bé trai có tiến triển tốt, đỡ mệt, da niêm mạc hồng, không vàng da, nước tiểu cam đỏ, đã ăn chơi tốt.

Bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại- Ảnh 2.

Lá cây lộc mại

Bác sĩ Chuyên khoa I Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, cho biết men G6PD có trên bề mặt màng hồng cầu, người bị thiếu men G6PD khi ăn phải lá lộc mại (có tác nhân gây tan máu cấp) sẽ dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Vì thế, bác sĩ Thành khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hay các lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ, đặc biệt là những người bị thiếu men G6PG.

Lá lộc mại là lá của cây lộc mại, một loại cây cao khoảng 2-3 mét mọc hoang dại. Do có tác dụng nhuận tràng khi dùng liều nhỏ và tác dụng tẩy khi dùng liều lớn, nhân dân một số nơi thường mách nhau dùng lá này chữa táo bón, kiết lỵ… Tuy nhiên, nếu dùng với số lượng lớn, lá cây lộc mại có thể gây ngộ độc.

Tin liên quan

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc trong sự kiện ở Đồng Tháp

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc trong sự kiện ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xem xét tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở chế biến bữa ăn

Cảnh báo ngộ độc do ăn măng sống

Mới đây, một tài khoản TikTok sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi đăng tải đoạn video bị ngộ độc khi ăn măng.

Điều tra vụ nghi do ngộ độc rượu ở Vũng Tàu

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chức năng truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm trong vụ 4 người nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc rượu tại Vũng Tàu

ngộ độc thực phẩm Bệnh viện sản nhi Ninh Bình bé trai ngộ độc ngộ độc nước lá lá cây lộc mại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo